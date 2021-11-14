Sancaktepe’de sis kazası: 10 takla atıp bariyerlere daldı

İstanbul Sancaktep’de yoğun sis nedeniyle düşen görüş mesafesi kazayı da beraberinde getirdi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil defalarca takla atarak bariyerlere daldı. Kazada araç içerisinde sıkışan 3 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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Sancaktepe Paşaköy Caddesi üzerinde saat 08.00 sıralarında Hasan Kalaycı, yoğun sis nedeniyle aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip, taklalar atarak bariyerlere çarptı. Araçtaki 3 kişi içerde sıkışırken, sürücü Kalaycı ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen jandarma ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken, itfaiye ekipleri ise araç içerisinde sıkışan 3 kişiyi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

“KAZAYI GÖREN KİMSE YARDIM ETMEDİ”

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan araç sürücüsü Hasan Kalaycı, “Virajı döneceğim esnada zeminin kaygan olması ve sis nedeniyle direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Taklalar attık araçla. Otomobil içerisinde çalışma arkadaşlarım vardı. Onları hastaneye kaldırdılar” diye konuştu.

Olay esnasında kazayı gören başka bir sürücü Murat Doğan ise, “Araç takla atarak geldi. Otomobil gözümün önünde 10 takla attı. Tek tek saydım. Hiçbir sürücü gelip yardım etmedi” dedi. (İHA)

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