Sancar: Cumhur İttifakı’nda yer almamız söz konusu değil

İttifak tartışmalarına ilişkin konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sancar, “Bizim Cumhur İttifakı ile bir işimiz yok. Bizim böyle bir ittifakta yer almamız söz konusu değil. Bir ittifak söz konusu olacaksa, bizim kendi ittifakımızdır. Bunun dışında bir arayışımız yoktur, nokta” dedi.

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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ittifak tartışmalarına noktayı koydu. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'a konuşan Sancar, şunları söyledi:

İTTİFAKLAR İDDİALARIMIZI GERÇEKLEŞTİRME ÇABAMIZI SINIRLAYACAK

“Biz gücümüzü, parlamento seçimlerinde en yüksek düzeye çıkarmayı hedefliyoruz. İttifak aramamamızın bir nedeni, baraj sorunumuzun olmaması şeklinde değerlendirilebilir ama eksik bir değerlendirme olabilir. Bizim kurmak istediğimiz Türkiye, yeni başlangıç konusunda da farklılıklarımız var. Dolayısıyla bir ittifak, diyelim ki Millet İttifakı veya başka bir ittifak kuruldu, onlar içinde yer almak bizim bu iddialarımızı gerçekleştirme çabamızı sınırlayacak.”

GÜÇLÜ BİRLİKTELİĞİ MECLİS’E TAŞIMAK İSTİYORUZ

“Biz diyoruz ki Türkiye'nin bütün dışlananlarını, ezilenlerini, mağdurlarını, bütün demokrasi güçlerini, halklarını, inançlarını temsil edecek güçlü bir ittifak istiyoruz, hedefliyoruz. Bu güçlü birlikteliği meclise taşımak istiyoruz. Çünkü böylece meclis hem çoğulcu olacak hem de o dediğim farklı çözümleri önerenlerin sesinin çok daha güçlü çıktığı bir yer haline gelecek hem de çözümde kilit güç olacak. İşte o nedenle istiyoruz ki parlamento seçimlerinde biz bu hedefe doğru yürüyelim ve buradan Türkiye'nin yeni başlangıç imkanının, bizim inandığımız değerler ve ilkeler konusunda daha fazla mümkün kılalım.”

BÜTÜN MUHALEFETLE İLKESEL BULUŞMAYA AÇIĞIZ

“Bizim Cumhur İttifakı ile bir işimiz yok. Bizim böyle bir ittifakta yer almamız söz konusu değil. Bir ittifak söz konusu olacaksa, bizim kendi ittifakımızdır. Bunun dışında bir arayışımız yoktur, nokta. Yüzde 50+1'in arandığı bir seçimde biz ilkesel buluşmalara açığız. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oturup birlikte ilkeleri ve yöntemi tartışmak için aynı ittifak içinde yer almaya gerek yok. Oradaki ilişki, ittifak ilişkisi olmak zorunda değil. Biz bütün muhalefetle bu konuda ilkesel müzakereye ve buluşmaya açığız.”

SORUNLARIN, ACILARIN OLDUĞU HER YERDE BULUNUYORUZ

“Türkiye'de yaşanan bütün sorunlarda, haksızlıklarda, mağduriyetlerde, acılarda varız. Onların olduğu her yerde bulunuyoruz. Biz her alanda varız. Biz de istiyoruz ki, Türkiye'nin tümünün sorunlarını çözmeye talip ve aday bir partinin, üstelik en az yüzde 12-13 (oy oranı), diye görünüyor anketlerde, oy alması kesin bir partinin bu çalışmalarının sesini diğer kesimler de daha fazla duysunlar ve bizi buradan tartışsınlar.”

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