Şanlıurfa’da heyelan! Yaralılar var

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde meydana gelen heyelanda dağdan kopan kaya parçaları araçların üzerine düştü. Olayda ikisi ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesinden geçen Fırat Nehri kıyısındaki baraj yolu üzerinde yaşandı. Dağdan kopan kaya kütlesi, seyir halindeki 2 ticari aracın üzerine düştü.

Araçlar hurdaya dönerken içerisinde bulunan Suphi Şahin, İbrahim Halil Ağgümüş ve Murat Ağgümüş yaralandı.

Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralılardan İbrahim Halil Ağgümüş ve Murat Ağgümüş’ün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Heyelan nedeniyle yol tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

Aynı bölgede 2019 yılında da 2 defa heyelan medyana gelmiş, bazı araçlar ile iş yerleri zarar görmüştü. (İHA)