Şans Topu sonuçları: Şans Topu’nda ikramiyeyi kazanan çıkmadı

Şans Topu'nda beklenen sonuçlar MPİ tarafından gerçekleştirilen çekiliş ardından açıklandı. Haftada iki kez düzenlenen oyunda büyük ikramiyeyi kazanan çıkmayınca devir serisi devam etti. Şans Topu sonuçlarına göre 34 top arasından belirlenen numaralar "3-7-25-27-31- joker 2" oldu.

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Hafta boyunca talih kuşunun başına konma umuduyla kuponlarını dolduranlar arasından iki talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu. Şans Topu’nda büyük ikramiyeyi kazanmak için 1 ile 34 arasındaki beş rakamın ve 1 ile 14 arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesi gerekiyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu'nun bu akşam canlı olarak gerçekleştirilen 82. çekilişinde şanslı numaralar şu şekilde oldu: 3-7-25-27-31- joker 2

ŞANS TOPU İKRAMİYE KATEGORİLERİ

a) Birinci kategori olan “5+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

b) İkinci kategori olan “5 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

c) Üçüncü kategori olan “4+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4’ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

d) Dördüncü kategori olan “4 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4’ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

e) Beşinci kategori olan “3+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3’ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

f) Altıncı kategori olan “3 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3’ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

g) Yedinci kategori olan “2+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 2’sinin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

h) Sekizinci kategori olan “1+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 1’inin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

i) Dokuzuncu kategori olan “0+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin yanlış olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır.