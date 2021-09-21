Santral kuramayan şirket belediye başkanını şikayet etti

Amasra'da termik santral yapmak isteyen Hattat Holding ile yöre halkının arasında yaklaşık 16 yıldır devam eden hukuk savaşını vatandaşların kazandı. Şirket önce ticari itibarlarının zedelendiğini ileri sürerek CHP'li belediyeye ve Başkan Recai Çakır'a 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Şimdi de başkanı İçişleri Bakanlığına şikayet etti.

İsmail AKDUMAN

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Standart boyut

Yaklaşık 16 yıl önce Çevre Düzeni Planında yapılan değişikle Hattat Holding tarafından Bartın’ın Amasra ilçesine termik santral yapmak istendi. Bu talep üzerine başta Amasra belediyesi, Bartın Platformu olmak üzere bölge halkı, şirkete karşı hukuk mücadelesi başlattı. Şirketin santral için aldığı 5 ÇED raporunu iptal ettiren vatandaşlar, açtıkları 8 davayı da kazandı. Ancak santral inadından vazgeçmeyen şirkete Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na (DİDDK) gitti. Geçtiğimiz Şubat ayında kararını açıklayan DİDDK, Danıştay 6. Dairesinin verdiği yürütmenin durdurulması kararının usul ve yasaya uygun olduğu ve kararın kaldırılmasını gerektiren durum olmadığına belirterek bakanlık ve şirket tarafından yapılan itirazı reddetti.

ŞİRKET ÖNCE 1 MİLYON LİRALIK DAVA AÇTI

Amasra Belediye Başkanı CHP’li Recai Çakır ve Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’ın birlikte eş sözcülüğünü yürüttükleri Bartın Platformu 2020 yılında, projenin Çinli ortaklarına süreci, Hattat Holding’in icraatlarını ve santralin halk tarafından istenmediğini, şirketin 15 yılda 1 kilo dahi kömür çıkarmadığını anlatan bir mektup gönderdi. Hukuk mücadelesini kaybeden, Çinli ortağı da kaybeden şirket, termik santrali yapamayınca, ticari itibarının zedelendiğini ileri sürerek önce Amasra Belediyesi ve Belediye Başkanı Recai Çakır’a 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

SONRA BELEDİYE BAŞKANINI BAKANLIĞA ŞİKAYET ETTİ

İstediği termik santrali yapamayan şirket, son olarak Belediye Başkanı Çakır’ı İçişleri Bakanlığına şikayet etti. Bakanlık olayın araştırılması için Bartın Valiliğini görevlendirdi. konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan belediye, soruşturma açıldığını valiliğin bilgilendirmesiyle öğrendiklerini belirterek, “Amasra Belediye Başkanlığımıza ve Belediye Başkanımız Sayın Recai Çakır’a 1 milyon Türk Lirası talepli manevi tazminat davası açılmıştır. Söz konusu mesnetsiz, gerçeğe ve hukuka aykırı olarak ikame olunan davanın yanı sıra aynı holdingin yönetim kurulu başkanının hızını alamayarak Amasra Belediye Başkanımız Recai Çakır’ı aynı zamanda ilgili Bakanlığa şikâyet etmiş olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

“BİZİ SİNDİREMEYECEKSİNİZ”

Belediyeden yapılan açıklamada ayrıca, yapılan şikayete bakanlığın itibar etmemesi gerektiğine vurgu yapılarak, şirketin iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, “Amasra halkının en büyük sivil toplum kuruluşu olan Amasra Belediye Başkanlığının ve Amasra halkının oylarıyla seçilen Belediye Başkanının en önemli görevi yöre halkının menfaatlerini korumak ve kollamaktır. Bu noktada Amasra Belediye Başkanlığı olarak öncelikle Amasra İlçemizde termik santral istemediğimizi ve buna karşı bedeli ne olursa olsun Amasra halkı ile birlikte mücadele edeceğimizi yineliyor, Amasra-B sahasında kömür üretimi yapılacak ise bunun yöre halkından sağlanacak yerli ve milli istihdamla gerçekleştirilmesi taleplerimizi tekrar dile getiriyor, adı geçen holding yönetim kurulu başkanına her ne yola başvurursa vursun arkasında halk olan Amasra Belediye Başkanlığını ve Başkanını sindiremeyeceğini kendisine bir kez daha hatırlatıyoruz” denildi.