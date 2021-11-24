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Sapık dede tutuklandı! Her satırı iğrenç…

Kayseri'de R.Ş. (12) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan dedesi R.Ş. (81), 16 yıl 8 ay hapse çarptırılıp tutuklandı.

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Sapık dede tutuklandı! Her satırı iğrenç…

Olay, 3 Mayısta, Melikgazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre R.Ş. adlı kız çocuğu, dedesi R.Ş.’nin cinsel istismarına uğradığını annesine anlattı.

ANNE ŞİKAYETTE BULUNDU

Annenin şikayeti üzerine dede R.Ş. hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan dava açıldı. Kayseri 5inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında mağdur taraf ile sanık R.Ş. hazır bulundu.

BERAATİNİ İSTEDİ

Sanık R.Ş., üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık R.Ş.yi çocuğun cinsel istismarı suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırarak, hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi. Karar sonrası R.Ş., tutuklanarak cezaevine götürüldü. DHA

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