Sarallar suç örgütünün lideri Zafer Saral Türkiye’ye getirildi

Beşiktaş, Etiler, Nispetiye Caddesi'nde 19 Temmuz 2016'da iki kişi, bir kafeye silahlı saldırı düzenledi. Olayda, Veysel Kadayıfçıoğlu, Yaşar Necmi Dardağan, Alican İmret, Yakup Oral, Tufan Gedik kurşunların hedefi oldu. Olayda, Yakup Oral ile Tufan Gedik olay yerinde, Veysel Kadayıfçıoğlu da hastanede yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİLER BELİRLENMİŞTİ

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri o saldırıyla ilgili yapılan çalışmalarda, saldırganların Cihan ve Zafer Saral kardeşler olduğunu belirledi. İki isimin yakalanması için başlatılan çalışmalarda şüphelilerin yurt dışına kaçtığı anlaşıldı.

İNTERPOL TESLİM ETTİ

Emniyet birimleri şüphelilerin Kuzey Makedonya'da olduğunu belirlendi. İnterpol üzerinden yapılan yazışmalarda, Cihan Saral. 30 Nisan'da Makedonya'da yakalanarak İnterpol tarafından Türkiye’ye teslim edildi. Diğer şüpheli Zafer Saral ise bugün Türkiye’ye teslim edildi. Şüpheli adliyeye sevk edildi.