‘Saraylarınızı, beş maaş giren evlerinizi hepimizin canına tercih ettiniz’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, ataması yapılamayan ve mezarlıkta elektrik trafosunu boyarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 23 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Fedai Altun ve İstanbul Ataşehir'de yolda yürüdüğü sırada hiç tanımadığı biri tarafından sokak ortasında kılıç darbeleriyle öldürülen 28 yaşındaki Başak Cengiz hakkında açıklamalarda bulundu. İktidara yüklenen Gökçen, “Beşli çetenizi, kamu malına çöken vakıflarınızı, saraylarınızı ve beş maaş giren evlerinizi hepimizin canına tercih ettiniz” dedi.

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CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, yaptığı yazılı açıklama ile iktidara tepki gösterdi.

“MEB RAPORUNDA 107 BİN ÖĞRETMEN AÇIĞI OLDUĞU YAZIYOR”

“Evlerine 1 değil, 2 değil, 5 maaş girenler, yüz binlerce genç gibi ona da insanca bir işi layık görmediği için ağır ve tehlikeli koşullarda çalışıyordu” ifadelerini kullanan Gökçen, “‘Alın size 83 puanın mükafatı' diyen, ‘Hayallerimi çaldınız' diyen Fedai Öğretmen; elektrik akımına kapılarak 23 yaşında hayatını kaybetti. Milli Eğitim Bakanlığı kendi raporunda 107 bin öğretmen açığının bulunduğunu söylerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘öğretmen açığı yok' diyerek sözlerini tutmazken, öğrenciler öğretmenlerine kavuşmayı beklerken hakkını arayan gençlerin yalnızca hayalleri değil, hayatları çalındı” açıklamasında bulundu.

“YALNIZCA HAYALLERİNİ DEĞİL, HAYATINI ÇALDILAR”

Ataşehir’de mimar Başak Cengiz’in yolda yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz’un kılıçlı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği olaya da tepki gösteren Gökçen, şu ifadeleri kullandı:

* Başak Cengiz, 1 aylık eğitimi için Ankara'dan İstanbul'a gelmişti. İstanbul'da sokak ortasında samuray kılıcıyla katledildi. Katili, ‘bir erkeği öldürseydim bana karşı gelebilirdi, bu yüzden bir kadını öldürmeye karar verdim' dedi.

* Kadın cinayetlerinde gördüğümüz benzer savunmaların, mağdur suçlayıcılığın hiçbir gerekçesinin hükmünün kalmadığı artık apaçık ortada: Bir erkek, genç bir kadını yalnızca ve yalnızca kadın olduğu için sokak ortasında öldürdü.

* Başak, ‘bir kadını öldürürsen bunun cezasından kaçabilirsin' mesajını verenler yüzünden katledildi. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi'ni feshedenler, birçok kadın gibi Başak'ın da yalnızca hayallerini değil, hayatını çaldı.

“DAHA NİCESİNE BİR HAYAT BORÇLUSUNUZ”

Gökçen, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

* Fedai Öğretmen'den Başak Cengiz'e, kepenk indirip çocuklarına tablet alamayan, intihar eden Orhan Erten'den, çocuklarını komşularına bırakarak intihar eden Elvan ve Enver Demir çiftine, öğrencilerinin önünde azarladığınız, yaşamına son veren öğretmen Halil Serkan Öz'den Ali İsmail Korkmaz'a ve daha nicesine bir hayat borçlusunuz.

* Beşli çetenizi, kamu malına çöken vakıflarınızı, saraylarınızı ve beş maaş giren evlerinizi hepimizin canına tercih ettiniz. Biliyoruz ki gençlerin özgürce ve insanca yaşayabileceği bir ülke hayalimiz, artık kaybettiğimiz bu gençlere borcumuz. Arkadaşlarımızın anısını bu hayalin gerçekleştirilmesi uğruna mücadelemizle onurlandırmak en önemli görevimiz.

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