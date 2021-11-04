Sarıgül: 84 milyonun hakkını 84 kişiye yedirmeyeceğiz

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Sarıgül, iktidar olduklarında yapacaklarını anlatarak, "84 milyonun hakkını 84 kişiye yedirmeyerek çözeceğiz. Bunları yaptığımız zaman emin olun ki; Türkiye’miz bir Türkiye daha olacak, işçinin, memurun, emeklinin maaşı iki kat artacak, siftah yapmadan eve dönen esnaf, işsiz insan kalmayacak" dedi.

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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Sarıgül, Kayseri’de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sarıgül’ün açıklamalarından öne çıkan başlıklar ise şöyle:

“VİCDAN, MERHAMET VE SAYGI ÇİZGİSİNDE BİRLEŞEBİLİRİZ”

“Bugün Türkiye siyasetinde sertlik var, nefret var, hakaret var. Biz bu durumdan şikayetçiyiz. Biz, camide, kışlada, okulda, karakolda ve adliyede siyaset yapılmasına karşıyız. Sağlık gibi, özel hayat gibi bazı konuların siyasete malzeme yapılmasını doğru bulmuyoruz. Biz diyoruz ki; partilerimiz farklı olabilir ama vatan sevgisinde, insan sevgisinde birleşebiliriz. Siyasi çizgilerimiz farklı olabilir, ama vicdan, merhamet ve saygı çizgisinde birleşebiliriz.

Dün 3 Kasım 2002 seçimlerinin 19 yılıydı. Ak Parti'nin iktidara gelişinin üzerinden 19 yıl geçti. 19 yıldır Ak Parti ne istediyse bu millet verdi. Peki, Ak Parti bu ülkeye ne verdi? 19 yıldır tek başına iktidarda mı? Evet! İstediği kanunu çıkarttı mı? Evet! Bürokraside istediğini atadı mı? Evet! Bütçeyi istediği gibi yaptı mı? Evet! Sendika, medya, yargı baskısı olmadan ülkeyi yönetti mi? Evet!

Peki, 19 yılın sonunda, işsizlik azaldı mı? Hayır, daha da arttı. Ülkenin iç ve dış borçları azaldı mı? Hayır, daha da arttı. Gelir dağılımı düzeldi mi? Hayır, daha da bozuldu. Demokrasi ve hukukta ileri gittik mi? Hayır, daha da geriye gittik. Ak Parti'nin artık ülkeye verebileceği de,ülkeden isteyebileceği de bir şey yoktur.19 yıl yönettikten sonra bana bir şans daha verin diyemez, geçmişi kötüleyerek veya suçu başkalarına yükleyerek sorumluluktan kurtulamaz.”

TÜRKİYE’MİZ DAHA BİR TÜRKİYE OLACAK

“Türkiye Değişim Partisi, sağ ya da sol bir parti değildir, ekmek, iş ve aş partisidir. Türkiye Değişim Partisi bayrağımıza bağlı olan, toprağımıza bağlı olan, inançlarımıza saygı gösteren, din farkı, dil farkı, örf farkı, kültür farkı gözetmeden bütün ulusumuzu kucaklayan, Türkiye Cumhuriyeti'nin en demokratik kitle partisidir” diyen Sarıgül, sözlerine şöyle devam etti:

“Bizim çizgimiz vicdan, merhamet ve bereket çizgisidir. Halkın gündemi neyse bizim gündemimiz odur. Halkın gündemi işsizliktir, pahalılıktır. Geçim sıkıntısıdır, tarımdır. Diğer partiler, kim kiminle ittifak yapacak, Cumhurbaşkanı adayı kim olacak bunları konuşa dursun, biz, işsizliği, pahalılığı, yoksulluğu ve tarımı gündemde tutmaya devam edeceğiz. İktidara gelir gelmez de bu sorunları çözeceğiz.

Bakın nasıl çözeceğiz. Hukukta ve demokraside evrensel kurallara uyarak güven ortamını sağlayarak çözeceğiz. Ekonomiyi ehil ellere teslim ederek çözeceğiz, ranta değil, üretime önem vererek çözeceğiz. Çiftçimizi, sanayicimizi, turizmcimizi destekleyerek çözeceğiz.

84 milyonun hakkını 84 kişiye yedirmeyerek çözeceğiz. Bunları yaptığımız zaman emin olun ki; Türkiye'miz bir Türkiye daha olacak, işçinin, memurun, emeklinin maaşı iki kat artacak, siftah yapmadan eve dönen esnaf, işsiz insan kalmayacak.”

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