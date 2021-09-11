Mustafa Sarıgül adaylığını açıkladı

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Büyük Kurultay Genel Başkan adaylığını Edirne'de düzenlediği basın toplantısı ile duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül “TDP Genel Başkan adaylığı her üyeye açıktır. Bunu gururla bir kez daha söylemek isterim. Tüm üyelerimiz için şartlar eşittir” dedi.

TDP’li Mustafa Sarıgül’ün düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalar şöyle:

“TDP olarak biz, geçmişi uzun zamana ve büyük bir harekete dayanan yeni bir partiyiz. Mevcut partiler, ülke sorunları karşısında yetersiz kalmaya, enerjilerini kaybetmeye, halkın gündeminden uzaklaşmaya başlayınca, halk yeni bir parti arayışına geçer. Bizim partimiz de böyle kurulmuştur. TDP'nin kurucuları; işsizlerdir, yoksullardır. Ay sonunu getiremeyen emeklilerdir. Tüm emekçilerdir, kadınlarımızdır. Doğasına ve kültürüne çıkan vatandaşlarımızdır. Emeklilikte yaşa takılanlardır. Atama bekleyen öğretmenlerimizdir. KYK borcunu ödeyemeyen öğrencilerdir, borçlu çiftçilerimizdir, kepenk kapatan esnafımızdır. Biz tabandan gelen bir değişim rüzgarı ile 20 Aralık 2020 tarihinde yola çıktık. İl ve ilçe kongrelerimizi yaptık.

BÜYÜK KURULTAYIMIZ ANKARA’DA

Artık Türkiye'nin her köşesinde teşkilatlanmış, ülkemizin her köşesine ulaşmış bir siyasi partiyiz. 26 Eylül 2021 Pazar günü, Ankara'da ilk büyük kurultayımızı yapacağız. TDP; kuruluş biçimiyle, ülke meselelerine bakışıyla tüzüğüyle, diğer partilerden farklıdır. Türkiye'nin en demokratik partisidir. Biz farklıyız! Biz gücümüzü de, bu farklılıktan alıyoruz. Neden mi farklıyız?

TDP'de üst üste iki seçim kaybeden liderin, Genel Başkanlığı sona erer. Partimizdeki en yüksek rütbe, parti üyeliğidir. Parti yöneticilerini, milletvekili adaylarını, belediye başkan adaylarını ve Genel Başkanı, delegeler değil, partiye kayıtlı üyeler seçer. Peki bu neden önemlidir? Partilerde delege sayısı azdır. Üye sayısı çoktur. Az sayıdaki kişiyi yönlendirmek, etki altına almak daha kolaydır.

ADAY OLMAK ISTEYENLER İÇİN SÜREÇ BAŞLAMIŞTIR

TDP olarak, 26 Eylül'de yapacağımız kurultayda, Genel Başkanlığa aday olacakları, partimize kayıtlı üyelerin katılacağı, eğilim yoklamasıyla belirleyeceğiz. TDP Genel Başkanlığına aday olmak isteyenler için süreç başlamıştır. Partiye kayıtlı üyelerimiz kendi il merkezlerinde, oylarını kullanacaklar. Parti üyelerinden en çok oy alan, Kurultay'da Genel Başkanlığa aday olacak. Genel Başkan adaylığı yarışına partimizde her üye katılabilir.

TDP Genel Başkan adaylığı her üyeye açıktır. Bunu gururla bir kez daha söylemek isterim. Tüm üyelerimiz için şartlar eşittir. Kimsenin imtiyazı yoktur. Ben de bugün Edirne ‘den adaylığımı Malazgirt'ten Kocatepe'ye tam bağımsız Türkiye” dedim.

KİMSE TÜRKİYE’DE DOĞDUĞUNA PİŞMAN OLMASIN

Şimdi Edirne'deyim ve yarın Diyarbakır'da olacağım. Kardeşlerim, kimse Türkiye' de doğduğuna pişman olmasın. Hiç kimse Türkiye'de yaşadığı için mutsuz olmasın.Hiç kimse gece gündüz kapısı çalındığında korkmasın istiyorum. TDP olarak biliyorum ki ,kesinlikle çok şey istemiyorum. Güzel ülkemin tüm vatandaşlarının, hak ettiği biçimde yaşamasını istiyorum. Noksansız bir demokrasi istiyorum. Hak, hukuk, adalet, iş, aş istiyorum. Çiftçimiz eksin, biçsin, malını değerinden satsın istiyorum. Fabrika bacaları tütsün, iş kapıları açılsın istiyorum.

TDP İktidarında bizim çözülemeyecek hiçbir sorunumuz yoktur. Daha iyi bir Türkiye yapmak mümkün istediklerimizi hayata geçirmek mümkün ve biz bunu yapacağız. Hedeflerimize kısa sürede ulaşacağız. İhtiyacımız olan tek şey, vicdanlı bir yönetim ve vicdanlı kadrolardır. ”