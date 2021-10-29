Sarıgül: Asıl dertleri laiklik

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Cumhuriyeti hala içine sindiremeyenler var. Cumhuriyet sayesinde bayrağımız dalgalanıyor, minarelerden ezan sesi yükseliyor. Anayasanın ilk dört maddesini tartışmaya açanların asıl dertleri laikliktir" dedi.

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Denizli il binasında Cumhuriyet Bayramı nedeniyle basın açıklaması yaptı.

“ANAYASAMIZIN İLK DÖRT MADDESİNİ HEDEF ALDILAR”

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını minnet, şükran, sevgi ve saygıyla andığını ifade eden Sarıgül, şunları söyledi:

“Cumhuriyeti hala içine sindiremeyenler var. Fırsat buldukları her an cumhuriyetimizi hedef alıyorlar. Son zamanlarda anayasamızın ilk dört maddesini hedef aldılar.

Anayasamızın ilk dört maddesi bu kişileri neden rahatsız ediyor, neyi tartışmak istiyorlar? Bu maddeler ne diyor? Devletimiz, cumhuriyet olsun diyor, olmasın mı? Cumhuriyet olmasa, kendi kendimizi yönetme hakkını nasıl kullanacağız?”

“CUMHURİYET, BİZİ KULA KUL OLMAKTAN KURTARDI”

“Cumhuriyet, bizi kula kul olmaktan kurtardı” diyen Sarıgül, “Cumhuriyet, bizi bu ülkenin eşit yurttaşı yaptı. Toplumda huzur olsun, milli dayanışma ve adalet olsun istiyor. Bunun nesi kötü? Devlet, insan haklarına saygılı olsun diyor. Olmasın mı? Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir, diyor. Demokrasi olmasın mı, hukuk devleti olmasın mı, sosyal devlet olmasın mı? Anayasanın ilk dört maddesini tartışmaya açanların asıl dertleri laikliktir. Devletin laik olmasını içlerine sindiremiyorlar. Asıl dertleri laiklik” şeklinde konuştu.

“ATATÜRK VE CUMHURİYETİ SAVUNMAK HERKESİN BOYNUNUN BORCUDUR”

Sarıgül, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye'de mezhep farklılıkları var mı? Var. Türkiye'de farklı dinlere mensup olanlar var mı? Var. Peki, devlet laik olmasa herkes kendi inancını nasıl koruyacak, herkes kendi inancının gereğini nasıl yerine getirecek? Laiklik, hiç kimsenin dini, inancı veya mezhebi nedeniyle ayrımcılık görmemesi demektir. Bunun kime ne zararı var? Atatürk'ü ve Cumhuriyeti savunmak, bu topraklarda yaşayan herkesin boynunun borcudur.

“BUNLAR HEP CUMHURİYET SAYESİNDE OLDU”

“Ben şoför Hakkı'nın oğluyum. Cumhuriyet sayesinde 30 yaşında milletvekili oldum, cumhuriyet sayesinde belediye başkanı oldum. Bir araya geldik. Biz bu ülkeyi daha iyi yönetiriz dedik, parti kurduk. Bunlar hep cumhuriyet sayesinde oldu.”

“YAŞASIN CUMHURİYET”

“Cumhuriyet sayesinde bayrağımız dalgalanıyor, minarelerden ezan sesi yükseliyor. Cumhuriyet sayesinde özgürce yaşıyoruz. Allah cumhuriyeti kuranlardan bin kere razı olsun. Bayramınız kutlu olsun. Yaşasın cumhuriyet! Yaşasın demokrasi! Sağ olasın Atatürk!”