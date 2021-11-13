Sarıgül: Cumhuriyet tarihinde hiçbir siyasi liderin eline bu kadar sınırsız yetki geçmedi

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, iktidarın politikalarını eleştirdi. Sarıgül, “Cumhuriyet tarihinde hiçbir parti bu kadar uzun süre iktidar olmadı. Cumhuriyet tarihinde hiçbir siyasi liderin eline bu kadar sınırsız yetki geçmedi. Ama olmadı, başaramadılar. Her şey neticesi ile ölçülür” dedi. İktidarın ekonomiye yönelik yaptığı açıklamalara da tepki gösteren Sarıgül, “Ekonomimiz şahlandıysa neden 40 kişilik bir iş ilanına 50 bin kişi başvuruyor?” diye sordu.

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Balıkesir'de basın açıklaması yaptı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“BU SÖZLERİN HİÇBİR KIYMETİ YOK”

Parti kurulduğu günden bu yana 85'ten fazla noktayı ziyaret ettiğini belirten Sarıgül, “Sivil toplum örgütlerini, çarşıyı, pazarı gezdim. Halinden memnun olan bir Allah'ın kulu yok. Siz istediğiniz kadar, rakamlarla oynayın, ‘ihracatta rekorlar kırdık' deyin, ‘dünya bizi kıskanıyor' deyin. Eğer mutfakta yangın varsa, eğer esnaf siftah yapmadan eve gidiyorsa, her 3 kişiden biri yoksul, her 3 gençten biri işsizse, emeklilerin yüzde 80'inin mutfak masrafını ödeyecek kadar geliri yoksa bu sözlerin hiçbir kıymeti yoktur. Halkın günlük hayatına, tenceresine faydası olmayan şeyleri hiç kimseye anlatamazsınız” şeklinde konuştu.

“ÜRETİMDEN DEĞİL, RANTTAN YANA OLDULAR”

“Bu millet AK Parti ne istediyse verdi.” diyen Sarıgül, “Cumhuriyet tarihinde hiçbir parti bu kadar uzun süre iktidar olmadı. Cumhuriyet tarihinde hiçbir siyasi liderin eline bu kadar sınırsız yetki geçmedi. Ama olmadı, başaramadılar. Her şey neticesi ile ölçülür. Netice ortada. Neden olmadı, neden başaramadılar? Çünkü üretimden değil ranttan yana oldular. Yoksulun sofrasından vergi alıp, Beş on zengine kredi verdiler. Türk çiftçisini değil, yabancı çiftçileri desteklediler. Suriyelilere 40-50 milyar dolar harcadılar. 8 milyar dolar hibe dağıttılar” açıklamasında bulundu.

“AKP'NİN HİÇBİR SORUNU ÇÖZECEK GÜCÜ KALMADI”

İktidarın politikalarını eleştirmeyi sürdüren Sarıgül, sözlerine şöyle devam etti:

* Amerika'ya, Rusya'ya milyar dolarlar verip aldıkları savunma sistemlerini depoya kaldırdılar. İmtiyazlı şirketlere 128 defa vergi indirimi yaptılar. İsraf ve gösteriş yaptılar. Benim Balıkesirli kardeşim, çocuğuna iş bulamıyorsa sebebi budur.

* Çiftçi borç içindeyse sebebi budur. Esnaf siftahsız eve gidiyorsa sebebi budur. Ekmek 1,5 liradan 2 liraya çıktıysa sebebi budur. AK Parti'nin Türkiye'nin hiçbir sorununu çözecek gücü kalmadı. Çözebilselerdi 19 yıldır çözerlerdi.

“1 MİLYON ÇİFTÇİ TARIMI BIRAKTI”

* Çiftçinin ürünü tarlada para etmiyor. 1 kilo sütle 1 kilo yem bile alamıyor. 20 yılda çiftçinin maliyeti 20 kat artarken ürününün fiyatı sadece 5 kat artmış. Devlet desteği 5 kat azaltılmış. Çiftçinin kullandığı gübre, tohum, elektrik, su, ilaç pahalı, elde ettiği ürün ucuz, destekler düşük.

* 1 milyon çiftçi tarımı bırakmış. 4 milyon hektardan fazla tarım arazisini ekmekten vazgeçmiş. Çiftçi para kazansa niye üretimi bıraksın? Çiftçimiz borç alarak üretim yapıyor. Eski borçlarına takla attırarak, her geçen gün daha fazla borçlanarak haciz korkusu altında yaşıyor.

“ÜRETEN MEMNUN DEĞİL, TÜKETEN MEMNUN DEĞİL”

* Çiftçinin ürünü tarlada para etmiyor. Tüketicinin gücü tezgahtakini almaya yetmiyor. Üreten memnun değil, tüketen memnun değil. Peki kim memnun? Aracılar memnun, zincir marketler memnun. Otoyolu, havalimanı, hastane yapanlara hazine garantisi var. Çiftçiye alım garantisi yok.

“EKONOMİ ÇOK İYİYSE NEDEN VATANDAŞLAR BORÇ İÇİNDE YAŞIYOR?”

* 20 yıldır ülkeyi yönetenler, ‘çok iyi yönetiyoruz, ekonomimiz şahlandı' diyorlar. Ekonomi çok iyiyse neden Balıkesirli borç içinde yaşıyor? Balıkesir'in nüfusu 1 milyon 200 bin. Çocukları, ev kadınlarını, işsizleri çıkar 600 bin kalır. Balıkesir'de 665 bin kişinin kredi borcu var. Ekonomimiz şahlandıysa neden 40 kişilik bir iş ilanına 50 bin kişi başvuruyor?

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