Sarıgül: Muhtarlar belediye başkanı gibi maaş alacak

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Muhtarlar belediye meclisi üyesi olacak. Ödenek değil, belediye başkanları gibi maaş alacak" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Balıkesir de muhtarlarla bir araya geldi. Burada bir konuşma gerçekleştiren Sarıgül, muhtarların önemine vurgu yaptı. “Demokrasinin ilk ve en önemli basamağı muhtardır” diyen Sarıgül, belediye başkanlığı yaptığı dönemde belediyeyi muhtarlarla birlikte yönettiğini belirterek, şunları söyledi:

– Şimdi ülkeyi yönetmeye adayım. Türkiye Değişim Partisi iktidarında; muhtarlık bir kamu kurumu olacak ve her muhtarın bir binası olacak. Yardımcı büro personeli olacak. Muhtarlığın ayrı bir bütçesi olacak. Sosyal yardımlar muhtar eliyle yapılacak. Muhtarlar belediye meclisi üyesi olacak. Ödenek değil, belediye başkanları gibi maaş alacak.

ÜLKEYİ YÖNETENLER ÇİFTÇİ DOSTU HİÇ OLMADILAR

– Tarım ve hayvancılığın başkenti Balıkesir'deyiz. Çiftçinin ürünü tarlada para etmiyor.1 kilo sütle 1 kilo yem bile alamıyor.20 yılda çiftçinin maliyeti 20 kat artarken ürününün fiyatı sadece 5 kat artmış. Devlet desteği 5 kat azaltılmış. Çiftçinin kullandığı gübre, tohum, elektrik, su, ilaç pahalı, elde ettiği ürün ucuz, Destekler düşük. 1 milyon çiftçi tarımı bırakmış. 4 milyon hektardan fazla tarım arazisini ekmekten vazgeçmiş .Çiftçi para kazansa niye üretimi bıraksın? Çiftçimiz borç alarak üretim yapıyor. Eski borçlarına takla attırarak, her geçen gün daha fazla borçlanarak haciz korkusu altında yaşıyor.

– Çiftçinin ürünü tarlada para etmiyor. Tüketicinin gücü tezgahtakini almaya yetmiyor. Üreten memnun değil, tüketen memnun değil, peki kim memnun? Aracılar memnun, zincir marketler memnun… 20 yıldır ülkeyi yönetenler çiftçi dostu hiç olmadılar. Kendi çiftçimizin yerine hep yabancı ülkelerin çiftçilerini desteklediler. Hiç üretimden yana olmadılar, hep rant ekonomisinden yana oldular.

MAZOTTAN ÖTV'Yİ KALDIRACAĞIZ

– Türkiye Değişim Partisi olarak, ülkemizi, gıdada dışa bağımlı olmaktan çıkaracak, kendine yeter hale getireceğiz. Otoyolu, havalimanı, hastane yapanlara hazine garantisi var. Çiftçiye alım garantisi yok. Dışarıdan tarım ürünü ithal etmeyeceğiz. Kendi çiftçimize ürününü değerinden alma garantisi vereceğiz. Çiftçi borçlarının faizlerini sıfırlayacağız. Anapara ödemelerini 5 yıl eşit taksitle ödenmek üzere yapılandıracağız.

– Başta ilaç, mazot, gübre ve yem olmak üzere tarım üretiminin girdi maliyetleri düşüreceğiz. Ücretsiz tohumluk dağıtacağız. Mazottan ÖTV'yi kaldıracağız. Tarım ve hayvancılığa uygun illerde bölge insanının çalışacağı, Emek yoğun işletmeler kuracağız. Tarla ile tezgâh arasındaki Fiyat farkını azaltacağız hangi partiden olursa olsun tarıma yönelik projesi olan bütün belediyeleri destekleyeceğiz. Çalışacağız, üreteceğiz, kazanacağız. Hem çiftçi kazanacak hem yurttaşlarımız ucuz sebze, meyve, et yiyecek.

ÇÜRÜK TAHTA MIH TUTMAZ

– 20 yıldır ülkeyi yönetenler çok iyi yönetiyoruz, ekonomimiz şahlandı diyorlar. Ekonomi çok iyiyse neden Balıkesirli borç içinde yaşıyor? Balıkesir'in nüfusu 1 milyon 200 bin, çocukları, ev kadınlarını, işsizleri çıkar 600 bin kalır. Balıkesir'de 665 bin kişinin kredi borcu var. Ekonomimiz şahlandıysa neden 40 kişilik bir iş ilanına 50 bin kişi başvuruyor? AKP’nin ülkeyi yönetme kapasitesi, kabiliyeti ve gücü artık kalmamıştır.

– AKP’nin artık Türkiye’mize verebileceği bir şey yoktur. Çürük tahta mıh tutmaz. Türkiye AKP’ye muhtaç değildir. Türkiye'nin her meselesini çözecek gücü vardır. Ekonomiyi ehil ellere teslim edersek, ranta değil üretime dayalı bir ekonomik düzen kurarsak, 84 milyonun hakkını 84 kişiye yedirmezsek, israf ve gösterişi bitirirsek, Türkiye'miz bir Türkiye daha olur. İşçinin, memurun, emeklinin maaşı iki kat artar. Siftahsız esnaf, işsiz insan kalmaz.