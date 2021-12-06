Sarıgül: Ne yaparlarsa yapsınlar mızrak çuvala sığmıyor

SÖZCÜTDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına vatandaşların inanmadığını söyledi. “Halk, ‘TÜİK’e mi inanayım çarşı pazarda gördüğüme mi?’ diyor.” ifadelerini kullanan Sarıgül, “Rakamlarla oynuyorlar, gerçekleri gizliyorlar, kelime oyunları yapıyorlar ama ne yaparlarsa yapsınlar, mızrak çuvala sığmıyor. Güneş balçıkla sıvanmıyor. Bal bal demekle de ağız tatlanmıyor.” açıklamasında bulundu.

Batuhan SERİM

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin MYK toplantısı öncesi basın açıklaması gerçekleştirdi.

“GENÇLER HAYAL KURAMIYOR”

“Dövizden ve zamlardan başka bir şey konuşamadığımız bir hafta daha geçirdik.” ifadelerini kullanan Sarıgül, “Öyle ki; ilkokul çocukları dahi döviz, faiz, enflasyon, Merkez Bankası konuşur oldu. Çocuklar çocukluğunu yaşayamıyor, gençler hayal kuramıyor. Ben en çok da buna üzülüyorum. Kasım ayında arkadaşlarımla yurdumuzu kuzeyden güneye, doğudan batıya dolaştık. Bir ayda 12 ilimizi ziyaret ettik. Her yerde aynı manzara ve dertlerle karşılaştık. Ne ‘halimden memnunum' diyene rastladık, ne ‘ülke iyi yönetiliyor' diyeni duyduk.” şeklinde konuştu.

“AKP ARTIK MİLLETTEN UZAKLAŞTI”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın ve AKP kadrolarının açıklamaları ile kendilerinin sokaklarda gördüklerinin birbirini tutmadığını söyleyen Sarıgül, “Belli ki AK Parti artık milletten uzaklaşmıştır. Milletten uzaklaşan siyasi partiler, tarihin tozlu sayfalarında kalmaya mahkumdur. Tarih hükmünü icra edecek ve AK Parti tarihin tozlu sayfalarında yerini alacaktır. Buna öncülük edecek olan, bunu sağlayacak olan parti de Türkiye Değişim Partisi olacaktır.” açıklamasında bulundu.

“SENDİKALAR NE DİYORSA ASGARİ ÜCRET O OLMALI”

Asgari ücret konusuna da değinen Sarıgül, “Asgari ücret konusunda partiler arasındaki rakam yarışa girmiyor, ama safımızı belli ediyoruz. Bizim safımız işçinin yanıdır. Üç sendika ne diyorsa o olmalıdır. Türkiye Değişim Partisi olarak asgari ücretle ilgili iki konuya daha dikkat çekmek istiyoruz. Birincisi, asgari ücret, asgari olmaktan çıkmış, normal ücret haline gelmiştir. İkincisi asgari ücretin altında maaş alan milyonlarca çalışan vardır. Bunları düzeltmenin yolu sendikalaşmadır. Biz sendika hak ve özgürlüklerin genişlemesinden yanayız.” dedi.

“EKMEK KONUSUNU CİDDİYE ALMAYA DAVET EDİYORUZ”

İktidarın tarım politikalarını eleştiren Sarıgül, “Kuraklık, gübre zamları başta olmak üzere artan maliyetler nedeniyle önümüzdeki yıl buğday üretiminde önemli bir düşüş olacağı anlaşılıyor. ‘Paramız var ki ithal ediyoruz' diyen ithalatçı tarım bakanının ve yetkililerin buna bir çare bulması lazım. Ekmekle oyun olamaz, ‘el akıl verir de ekmek vermez' diye boşuna denmemiştir. Ekmeğinin peşinden gidenlerin partisi olarak, ülkeyi yönetenleri ekmek konusunu ciddiye almaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“NE YAPARLARSA YAPSINLAR MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR”

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını dile getiren Sarıgül, “Ülkeyi yönetenler, ‘Ekonomimiz büyüyor, ihracatımız artıyor' diyor. Halk, ‘Öyleyse biz niye geçim sıkıntısı çekiyoruz?' diye soruyor. TÜİK enflasyonu yüzde 20- 21'de gösteriyor. Halk, ‘TÜİK'e mi inanayım çarşı pazarda gördüğüme mi?' diyor. Rakamlarla oynuyorlar, gerçekleri gizliyorlar, kelime oyunları yapıyorlar ama ne yaparlarsa yapsınlar, mızrak çuvala sığmıyor. Güneş balçıkla sıvanmıyor. Bal bal demekle de ağız tatlanmıyor.” diye konuştu.

“ÜLKEMİZİN YÜZDE 80'İ GEÇİM SIKINTISI ÇEKİYOR”

Sarıgül, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

* Kur arttıkça sırtımızdaki yük daha da ağırlaşıyor. Her geçen gün değil artık her saat başı fakirleşiyoruz. Dar gelirli, orta gelirli falan kalmadı. Ülkenin yüzde 80'i geçim sıkıntısı çekiyor, borç içinde yaşıyor.

* İcra dairelerinde bekleyen dosya sayısı 23 milyona yaklaştı. Kurlardaki artış durdurulamıyor, üreticiler de satıcılar da fiyatlandırma yapamaz hale geldi. Ödemelerde ciddi aksamalar yaşanıyor. Merkez Bankası'nın kura müdahaleleri sonuç vermiyor.

* Yeni Hazine ve Maliye Bakanı da fayda etmedi. Yeni bakana piyasalar değil sadece tek adam güveniyor.

* Merkez Bankası Başkanı'na da tek adam güveniyor. Bu yönetimin adı tek adam yönetimidir. Krizin adı tek adam krizidir. Yapılması gereken tek adam yönetimine son vermektir.

“KİMSE ÇİN'E HEVESLENMESİN”

* Dünyada halk için refah yaratan tek adam yönetimi yoktur. Tek adam yönetiminde yaşayanlar, zengin ülkelerin yoksul yurttaşı olmaya mahkumdur. Kimse Çin'e heveslenmesin.

* Kimse ucuz işgücü, düşük demokrasi hayalleri kurmasın. Türk milleti seçimini demokrasiden, laiklikten, insan haklarından, barıştan ve özgürlükten yana yapmıştır. Kimse bizi geriye götüremez. Kimse bizi Çin'e döndüremez. Bizim istikametimiz bellidir.

* Bizim istikametimiz Atatürk'ün açtığı yoldur. Bizim istikametimiz; tam bağımsız Türkiye'dir. Tek adam düzenini bozmadan Türkiye rahat edemez. Bir kişinin iradesi, Türkiye'nin kaderini belirleyemez. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetme hakkı bir kişiye bırakılamaz.

* Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Biz, Türkiye Değişim Partisi olarak parlamenter demokrasiden yanayız. Tarafsız Cumhurbaşkanı, güçlü meclis, bağımsız yargı istiyoruz.”



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