Sarıgül: O tarih TDP olmadan yazılamaz

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Artık oy pusulasında varız. Bundan sonra cennet vatanımda bir tarih yazılacaksa o tarih TDP olmadan yazılamaz. 19 yıl tek başına iktidar oldular. Kamu İhale Kanunu’nu 200 kez değiştirdiler. Ama ekonomideki yapısal sorunlarla ilgili bir tane reform dahi yapmadılar. Ekonomimiz o nedenle bu hale geldi" dedi.

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TDP’nin birinci kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Ankara'da bir otelde düzenlenen il başkanları toplantısına katıldı.

Burada il başkanlarına hitap eden Sarıgül, TDP'nin çare bulmak, umutsuzluklardan umuda çıkmak için yollarda olduğunu, Türkiye'yi sıkıntılardan çıkaracak partinin TDP olduğunu söyleyerek, “TDP'yi kurduranlar vardı, TDP'yi göreve çağıranlar vardı, bizi bu yollara düşürenler vardı. Çünkü ülkemiz iyi yönetilmiyordu. İktidar partisinin enerjisi, heyecanı azalmıştı, iktidar partisi yorulmuştu, artık iktidar partisi ülkenin koltuğunu elinden ne yazık ki çıkarmıştı. Muhalefet partileri tepki koyuyorlar, tavır koyuyorlar, gönül koyuyorlar ama ne yazık ki ortaya çözüm koyamıyorlar. Ortaya çözüm koyacak parti TDP'dir” diye konuştu.

“O TARİH TDP OLMADAN YAZILAMAZ”

En zorunun geride kaldığını, çok şeyler başardıklarını ve oy pusulasında olduklarını belirten Sarıgül, “Dava arkadaşlarım, çok şeyler başardık, en zoru artık geride kaldı. Çünkü oy pusulasında varız, seçime girme yetkisini Allah’ımın izniyle, yurttaşlarımın takdiriyle, sizlerin gayretiyle aldık. Artık oy pusulasında varız. Bundan sonra cennet vatanımda bir tarih yazılacaksa o tarih TDP olmadan yazılamaz. 19 yıl tek başına iktidar oldular. Kamu İhale Kanunu'nu 200 kez değiştirdiler. Ama ekonomideki yapısal sorunlarla ilgili bir tane reform dahi yapmadılar. Ekonomimiz o nedenle bu hale geldi. Gece operasyonlarıyla 2 yıl gibi bir sürede birçok defa Merkez Bankası'nın başkanını maalesef değiştirdiler” dedi.

“BİR YILDA 240 BİN KİLOMETRE YAPMIŞIZ”

TDP'nin gitmediği birkaç il kaldığını, kurulduğu zamandan beri 240 bin kilometre yaptıklarını ifade eden Sarıgül, şu ifadeleri kullandı;

*TDP olarak gitmediğimiz birkaç tane il kaldı. Bir yıllık süre içerisinde 240 bin kilometre yapmışız. Müthiş bir hadise. Oralara gitmek yürek ister, oralara gitmek cesaret ister. Oralara gittiğiniz zaman sevgi tohumları ekmişiz ve Allah'ımıza bin şükür sevgiyle karşılandık.

*Özellikle Azerbaycan-Ermenistan arasındaki ilişkilerin iyi bir noktaya gelmesi komşu ülke olarak bizi son derece mutlu ediyor.

*Azerbaycan Cumhurbaşkanımızı kutluyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Ermenistan'a uzattığı el Türkiye'mizin bu noktadaki iki ülkenin birleşmesinde göstermiş olduğu çalışma gerçekten çok önemli bir çalışmadır. TDP olarak istiyoruz ki bütün komşularımızla barış içerisinde, huzur içerisinde yaşayalım.

“TDP, 7 BÖLGE TOPLANTISI YAPMAK ÜZERE HAZIRLIKLARINI PLANLIYOR”

Türkiye Değişim Partisi'nin 7 bölge toplantısı yapmak üzere hazırlıklarını planladıklarının altını çizen Sarıgül, son olarak şunları söyledi:

“Hiçbir muhalefet partisinin yapmaya cesaret edemediğini biz yapacağız. Yılbaşından itibaren gölge bakanlarımızı Bismillah diyerek, Allah'ımın izniyle, inşallah diyerek ulusumuzla buluşturacağız. Çünkü TDP kendine güvenenlerin partisidir. İnşallah TDP'miz artık yeni yıl yeni iktidar diye yollara düşecek. TDP, 7 bölge toplantısı yapmak üzere hazırlıklarını planlıyor.”

Türkiye Değişim Partisi'nin birinci kuruluş yılı etkinlikleri, genel başkan yardımcıları ve partinin MYK üyelerinin konuşmalarıyla devam etti. İHA

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