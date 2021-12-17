Sarıgül’den Erdoğan’a Merkez Bankası çağrısı

Piyasalardaki çalkantıya ilişkin basın açıklaması yapan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a şöyle seslendi: "Sayın Cumhurbaşkanı, hukukun üstünlüğüne dayalı, şeffaf, kurum ve kuralların çalıştığı bir ekonomi ortamı sağlayacağınızı piyasaların tersine hareket etmeyeceğinizi, Merkez Bankası’nın bağımsızlığına zarar vermeyeceğinizi taahhüt edin’’

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bugün piyasalardaki çalkantıya ilişkin basın açıklaması yaptı.

“FATURA HALKIMIZA ÇIKIYOR”

Mustafa Sarıgül, ‘‘Piyasalarla, Sayın Erdoğan arasında bir zıtlaşma yaşanıyor. Sayın Erdoğan kendi doğrularını piyasaya dayatıyor. Piyasalar, Sayın Erdoğan'a ve ekonomi yönetimine güvenmiyor ve dinlemiyor'' diye konuştu.

Sarıgül; artan döviz kuruna ve piyasalardaki çalkantıya ilişkin; ‘‘Sayın Erdoğan ve ekonomi yönetimi de krizin derinliğini kavrayamıyor ya da öyle davranıyorlar. Fatura halkımıza çıkıyor. Türkiye her dakika fakirleşiyor. Ekonomi öngörülür olmaktan çıktı güven ortamı bozuldu” dedi.

ERDOĞAN’A SESLENDİ

Gelişmeler karşısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Sarıgül, ‘‘Sayın Erdoğan'a bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; Sayın Cumhurbaşkanı, hukukun üstünlüğüne dayalı, şeffaf, kurum ve kuralların çalıştığı bir ekonomi ortamı sağlayacağınızı piyasaların tersine hareket etmeyeceğinizi, Merkez Bankası'nın bağımsızlığına zarar vermeyeceğinizi taahhüt edin. Bunları yaparsanız piyasalar sakinleşecektir. Bu millet size ne istediyseniz verdi. Siz de bu aziz milletten bunu esirgemeyin'' dedi.

“DURDURULMAZSA FABRİKALAR, İŞYERLERİ KAPANIR”

Mustafa Sarıgül, Erdoğan'dan bu tablo karşısında kendisinden beklenenlere ilişkin ‘‘Dövizdeki yükseliş bir yerde durdurulmazsa, üretime yansımaya başlar. Fabrikalar, işyerleri kapanır, ekonomik kriz, sosyal olaylara neden olur. Sizin göreviniz bunu önlemektir.'' dedi.

İlginizi Çekebilir Merkez Bankası 1 Aralık'tan bu yana 6 milyar dolar 'yaktı'

İlginizi Çekebilir Merkez'in faiz indirimi sonrası TL'deki sert değer kaybı dünyanın gündeminde