Sarıyer’de minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 7 yaralı

İstanbul Sarıyer Hacıosman Bayırı'nda saat 13.15 sıralarında bir yolcu minibüsü kaza yaptı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan minibüs yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada 8 kişi yaralanırken, olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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Olay, Sarıyer Hacı Osman Bayırı Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Sarıyer istikametine seyreden yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana girdi.

Araç ağaca çarparak durabildi. Olayda çok sayıda yolcu yaralanırken, bazı yolcular minibüste sıkıştı. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise minibüste sıkışan yolcuların kurtarılması için çalışma başlattı.

Yaralılardan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. (DHA)