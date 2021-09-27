SAS Holding mağdurları suç duyurusunda bulundu: 639 milyon lira piyasada yok

İstanbul Ataşehir’de bulunan SAS Holding’in yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan’ın 3 milyon 300 bin TL’lik gasp olayında başından vurularak öldürülmesi ve şirket yöneticisi olan eski eşi Süleyman Aydın’ın intihar ederek hayatını kaybetmesinin ardından, şirketten paralarını alamadıklarını iddia eden vatandaşlar suç duyurusunda bulundu. Mağdurlardan Erkan Uzma, "Yaklaşık 639 milyon lira piyasada yok. Zararım çok. Ailecek 4-5 milyon lira zararımız var” dedi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Ataşehir'de bulunan SAS Holding'in yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ın başından vurularak öldürülmesi ve yöneticilerden Süleyman Aydın'ın intihar ederek hayatını kaybettiği 3 milyon 300 bin TL'lik gasp olayının ardından, şirketten paralarını alamadıklarını ve mağdur olduklarını iddia eden vatandaşlar suç duyurusunda bulundu. Kartal'daki Anadolu Adliyesi önüne gelen çok sayıda mağdur savcılığa suç duyurusu dilekçelerini sundu.

BİNLERCE KİŞİNİN MAĞDUR OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, “Şüpheliler SAS Holding'in sahibi konumunda bulunan Sibel Koçan ve maktul Süleyman Aydın'ın şüpheli ölümü akabinde SAS Holding'in içini boşaltmışlardır. Şüphelilerin suç teşkil eden eylemlerinin neticesinde SAS Holding'e yatırım yapmış olan müvekkiller ve müvekkiller dışında kalan binlerce kişi daha mağdur olmuştur” ifadelerine yer verildi.

Dilekçede, “SAS Holding'in ponzi sistemiyle çalışan bir şirket olduğu iddiası şüpheliler tarafından suçtan kurtulmak maksadıyla ortaya atışmıştır” denildi. Dilekçede, söz konusu cinayet ve intihar olaylarının şüphelilerin kendilerine maddi menfaat elde etme planının bir parçası olup olmadığının araştırılması istendi.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

Adliye önünde toplanan mağdurlar adına konuşan Filiz Sönmez, “Bir saadet zinciri şirketinin 7 sene boyunca işleyişini devam ettirmesi mümkün değildir. Şirketin kurucuları Süleyman Aydın ve Sibel Koçan'ın şüpheli ölümüne kadar geçen yıllarda paralarımız her ay gün dahi aksamadan yatırılmıştır. Biz holdingin yüzde 20’sini oluşturan mağdur yatırımcılar olarak hayatımız boyunca emek vererek çalışıp biriktirdiğimiz paralarımızı geri almak istiyoruz” dedi. Mağdurların avukatı Şerzan Sümer, burada verdikleri mücadelenin kamuoyunda oluşmuş saadet zinciri algısını yıkmak olduğunu söyledi.

‘AİLECEK 4-5 MİLYON TL ZARARIMIZ VAR'

Mağdurlardan Erkan Uzma ise, “Buradan yetkililerden rica ediyoruz. Bizim sesimizi duysunlar. Çok mağduruz. Çalışamıyoruz. Borcun altına girmişiz. Kredilerimiz var. Benim 650 bin lira zararım var. Yaklaşık 639 milyon lira para yok piyasada. Zararım çok. Ailecek 4-5 milyon zararımız var burada. Mağduruz” dedi.

80 BİN LİRA ZARARI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Seda Barkahan da mağdur değil alacaklı olduklarını ifade ederek, “13 bin 105 kişi şirkette yaşanan gasp ve henüz belirlenmemiş bir intihar olayından sonra bu şirketin büyük başları biz küçük yatırımcıların parasını ödemiyorlar. Biz burada 13 bin 105 aileden bahsediyoruz. Herkes çocuklarının rızkını buraya yatırdı. Herke kazanç peşindeydi. Biz mağdur değiliz, biz alacaklıyız. Biz şirketin küçük ortaklarıyız. Benim zararım 80 bin lira” diye konuştu.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan Sibel Koçan'ın vurularak hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında toplam 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

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