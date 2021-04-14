Satış yapmasına izin verilmeyen seyyar satıcı ekmek teknesini ateşe verdi

Olay Konya'nın Selçuklu ilçesi Doktor Sıddık Özmerzifonlu Caddesi’nde yaşandı. Üç tekerli motosikletinin arkasına yüklediği hurmaları satarak geçimini sağlayan bir seyyar satıcıya zabıta ekipleri izin vermedi.

Zabıta ekipleri tarafından para cezası kesilen seyyar satıcı sinir krizi geçirip, ekmek teknesi ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen üç tekerliyi söndürdü. Daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen seyyar satıcı serbest bırakıldı.

“SARAY İKTİDARININ UMRUNDA DEĞİL”

Yaşanan olaya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek şu notu düştü: “İnsanlar “ekmek teknesini” yakıyor, intihar ediyor, memleket freni patlamış kamyon gibi uçuruma sürükleniyor, Saray İktidarının umurunda değil”