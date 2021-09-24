Savcı, eşini 16 yerinden bıçaklamaktan 17 yıl ceza alan adam için indirim istedi

Boşanma aşamasında olduğu Öznur Sazlar'ı 16 yerinden bıçakla ağır yaradığı iddiasıyla 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'tehdit'ten 17 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan Harun Sazlar için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi savcısı, indirim istedi.

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Eskişehir’de, boşanma aşamasındaki bir çocuk annesi 46 yaşındaki Öznur Sazlar’ı 16 yerinden bıçakla ağır yaralayan Harun Sazlar, tutuklu yargılandığı Eskişehir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 16 yıl 6 ay, ‘tehdit’ suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, Sazlar hakkında ‘iyi hal’ ve ‘haksız tahrik’ indirimi uygulamadı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkemenin gerekçeli kararının ardından dava, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesine gönderildi.

SAVCI ‘KASTEN YARALAMA’DAN CEZA İSTEDİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi’nde görülen davada savcı, sanık Harun Sazlar hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Yerel mahkemenin verdiği ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ cezasının kaldırılarak, ‘eşe karşı neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış kasten yaralama’ suçundan ceza verilmesi gerektiği belirtilen mütalaada şu ifadelere yer verildi:

“Sanık elindeki bıçağı havaya kaldırmış boğazıma doğru indirmekteyken ve diğer eliyle de benim ağzımı kapatmış haldeyken göz göze geldik, ‘Harun yapma dedim, bu esnada sanık beni bıraktı’ şeklindeki beyanları,

Eyleminden Öznur Sazlar’ın ricasıyla nedametle (pişmanlıkla) vazgeçtiği anlaşılan sanığın kullanımındaki cep telefonu hattından hemen 112 Acil Servis ve 155 Polis İmdat’ı arayarak getirtilen ses kayıtlarına göre, eşini bıçakladığını, sağlık durumundan endişe ettiğini bildirerek yardım istemesi,

Bıçak darbelerinden sadece birinin hayati tehlikeye yol açması birlikte değerlendirildiğinde, sanığın suçun icrai hareketlerinden gönüllü vazgeçtiğinin kabulünün gerektiğinin anlaşılması karşısında, sanığın olay tarihinde resmi nikahlı eşi olan Öznur Sazları yaralama kastıyla hareket ettiği değerlendirilmektedir.”

DHA