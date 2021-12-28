Savcı Özlem’in ölümünde 2 astsubaya dava

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, cumhuriyet savcısı Özlem Salkım'ın (28) doğum günü kutlamasında başından tabancayla vurulması sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianamede Salkım'ın, evde bulunan astsubay Ahmet M.'nin silahını alıp, şaka yaparken kendisini vurduğu belirtildi. Silahın sahibi astsubay Ahmet M. ile diğer astsubay Mehmet S. hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Sorgun Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, 24 Mart’ta Bahçelievler Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesi’ndeki evinde, arkadaş grubuyla doğum gününü kutladığı sırada başından tabanca ile vurularak ağır yaralandı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedaviye alınan Salkım, 3 gün sonra hayatını kaybetti. Salkım’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Olay sırasında evde bulunan astsubaylar Ahmet M. ve Mehmet S. hakkında ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 2’şer yıldan 6’şar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenerek, dava açıldı.

Yine evde bulunan Özlem Salkım’ın arkadaşı Cumhuriyet Savcısı H.A. ile adliyede kantin görevlisi hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

‘SAVCIM SİLAHLA OYNAMAYIN’ DEMİŞ

Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; savcı Özlem Salkım’ın doğum gününü kutlamak için arkadaşları H.A. ile astsubaylar Ahmet M. ve Mehmet S. ile evinde bir araya geldikleri belirtildi.

Ahmet M.’nin, Mehmet S. ile mutfakta yiyecekleri hazırlarken belindeki silahı kitaplığın üzerine bıraktığı sonra grubun birlikte yemek yiyerek, alkol aldığı belirtildi.

Yemek sırasında Mehmet S.’nin kitaplığın üzerindeki silahı gösterip, ‘Bu silah kimin’ demesi üzerine Özlem Salkım’ın tabancayı eline alarak, şaka amacıyla astsubaylara doğrulttuğu, Ahmet M.’nin ‘Savcım silahla oynamayın, ağzımızın tadı bozulmasın’ dediği sonra kendi başına dayadığı sırada ateş aldığı belirtildi.

SİLAHTA PARMAK İZİ, EL SWAP’LARINDA ATIŞ ARTIĞI YOK

İddianamede ayrıca silahın üzerinde herhangi bir parmak izi bulunamadığı, ilgili uzmanlarla yapılan görüşmede silahın elle tutulan yerinin düz ve sert zemin olmaması nedeniyle parmak izinin elde edilmesinin güç olduğunun belirtildiği kaydedildi.

Özlem Salkım’ın ellerinden alınan swaplarda da herhangi bir atış artığına rastlanılmadığı; hastanede damar yolu açmak için elinde, kolunda, bacaklarında lokal temizleme yapıldığı, el swaplarında bu yüzden atış artığı bulunamadığına yer verildi.

Yine Adli Tıp Kurumu Başkanlığı raporunda da ölüme neden olan atışın yakın mesafeden yapıldığı; ancak yaraya tıbbi müdahaleler nedeniyle atışın bitişik olup olmadığının saptanamadığı kaydedildi.

‘SİLAHLA ŞAKA YAPMAYI SEVDİĞİNİ BİLİYORDUK’

Ahmet M., iddianamede yer alan ifadesinde, Özlem Salkım ile aynı binada oturduklarını, olay günü doğum gününü kutlamak için bir araya geldiklerini, Salkım’ın silahla sürekli şaka yapma şeklinde alışkanlıkları olduğunu bildiğini söyledi.

Mehmet S. ve H.A. da ifadelerinde Özlem Salkım’ın silahla sürekli şaka yaptığını ve bunu bildiklerini söyledi.

İddianamede; astsubay Ahmet M.’nin, içinde 13 mermi bulunan diğer silahlara göre güvenlik emniyeti daha zayıf olan tabancasını, kendisinin ve evde bulunanların tamamının ortak savunmalarında belirttiği üzere silah konusunda zafiyeti bulunan ve silahla çok fazla şaka yapmayı seven Özlem Salkım’ın bulunduğu, alkol alınan ortamda, herkesin ulaşabileceği yere bırakması nedeniyle ‘taksirle ölüme neden olma’ suçunu işlediği belirtildi.

Astsubay Mehmet S.’nin ise ‘Bu silah kimin’ diyerek silahlara merakı olan savcının söz konusu silahı fark etmesini sağlayıp, eline almasına neden olduğu ve böylece üzerine atılı ‘taksirle ölüme neden olma’ suçunu işlediği anlatıldı.

Ahmet M. ve Mehmet S. hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan ise kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

BABA: VURULDUKTAN SONRA EVDE BEKLETİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ

Özlem Salkım’ı, evlendikten 17 yıl sonra Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan evlat edinen Rahime ve Ramazan Salkım çifti de iddianamede çelişkiler olduğunu söyledi. Ramazan Salkım, kızı öldüğünden bu yana videolarını izleyerek hasret giderdiklerini belirtti.

İddianamenin ‘kasten öldürme’ suçundan hazırlanmamasına şaşırdıklarını kaydeden Salkım, “Biz bu iddianamenin neden bu kadar geciktirildiğini bilemedik. Biz iddianameyi okuyunca bir sürü çelişki ve tutarsızlıklar gördük.

Biz davanın Ankara’da ağır cezada görülmesiyle alakalı dilekçe verdik; ama kabul edilmedi. 21 Ocakta ilk duruşmaya biz de gideceğiz. İddianamede, ‘Özlem intihar etti’ diyorlar; ama Özlem ve yanındakilerden alınan el swaplarında atış artığına rastlanılmadığı yazıldı.

Özlemin hastaneye giderken elleri temizlendiği, bahanesi sunuldu. Neden yanındakilerde çıkmadı? Biz Özlemin ne zaman öldüğünü bilmek istiyoruz. İddianamede de bu konu tam belirtilmemiş. Biz Özlemin vurulduktan sonra evde bekletildiğini düşünüyoruz” dedi.

Anne Rahime Salkım ise “Adalet yerini bulsun, kızımın kanı yerde kalmasın, kızımın başına gelenler ortaya çıksın. Mahkemeye de gideceğim ve sonuna kadar dayanacağım. Benim çocuğum böyle bir çocuk değildi. Çocuğumun hayatıyla oynadılar, hayallerini elinden aldılar” diye konuştu.

AVUKATTAN ‘GÖREVSİZLİK’ DİLEKÇESİ

Salkım ailesinin isteği üzerine ailenin avukatı Emin Erkılıçın, davanın Ağır Ceza Mahkemesi’nde kasten öldürme suçundan görülmesi gerektiği gerekçesiyle Sorgun 1’inci Asliye Ceza Mahkemesine ‘görevsizlik’ dilekçesi verdiği öğrenildi.