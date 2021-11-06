Saygı Öztürk, Adıyaman’da okurlarıyla buluştu

SÖZCÜ Gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazar Saygı Öztürk’ün Adıyaman’da Yaşar Kırtasiyenin düzenlediği imza gününe okuyucuları ile buluştu.

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Adıyamanlıların kitap okuma alışkanlığının her geçen gün arttığına dikkat çeken Mehmet Yaşar” Okurların yazarlarla buluşması çok önemli. Çünkü her kitabım yansıttıkları yazarın penceresinden okurlarına daha farklı yansıyor. Biz sayın Öztürk'ü Adıyaman'da misafir ederek okurlarıyla buluşturmaktan çok mutlu olduk” dedi.

“Vali Bey kitabının okurlar üzerindeki etkisi beni çok mutlu etti” diyen Öztürk; ”kitap 9. Baskı ile okurlarına ulaşmaya devam ediyor. Adıyaman'da kitaplarıma bu kadar ilgi olduğunu görmek beni çok mutlu etti” dedi.

Yazar Zerbeliz Esra Avgören ve Nazan Taştan Yapıcı'da Yaşar kırtasiyenin düzenlediği imza gününde Saygı Öztürk ile birlikte okurlarına kitaplarını imzaladı.