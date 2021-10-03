Sayıştay, 18 yaşını tamamlamış bazı gençlerin sosyal hizmetlerden destek aldığını tespit etti

Sayıştay denetçileri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüklerinde, 18 yaşını tamamlamış olan ve gerekli şartları taşımayan bazı gençlerin sosyal ve ekonomik destek aldığını belirledi.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı denetleyen Sayıştay, raporunda, 18 yaşını tamamlamış bazı gençlere, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik'te aranan şartları taşımamalarına veya söz konusu şartların güncelliğinin sorgulanmamasına rağmen sosyal ve ekonomik destek ödemesinde bulunulduğu ifade edildi.

DESTEK ÖDEMELERİ İNCELENDİ

Sayıştay denetçileri, konu hakkındaki yönetmeliğe dikkat çekerek şu açıklamaya yer verdi;

“Sosyal ve ekonomik destek ödemeleri, 24.05.1983 tarih ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nun 26'ncı maddesine göre hazırlanan Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılmakta olup, ilgili Yönetmelik'in 1'inci maddesinde

ifade edildiği üzere yoksulluk içinde olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatını sürdürmekte güçlük çeken çocuk ve gençlerin bakımı konusunda ailelerin desteklenmesini hedeflemektedir.

Bu çerçevede, 2020 yılında ilgili Yönetmelik'in 6'ncı maddesinin (b) bendi kapsamında olup,18 yaşını doldurmuş gençler için yapılan süreli sosyal ve ekonomik destek ödemeleri incelenmiş ve söz konusu gençlerin Yönetmelik'in 6'ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki koşulları taşıyıp taşımadığı araştırılmıştır.”

ÖDEME YAPILMAYA DA DEVAM EDİLMİŞ

Raporun sonuç kısmında ise şu ifadeler yer aldı: Bazı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinde, 18 yaşını tamamlamış bazı gençler için 2020 yılı itibariyle Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik'in 6'ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı herhangi bir eğitim kurumunda veya meslek edinme kurslarında öğrenci olma şartlarını taşımamalarına veya söz konusu şartların güncelliğinin sorgulanmamasına rağmen sosyal ve ekonomik destek ödemesi yapılmaya devam edildiği görülmüştür.