Sayıştay, kayyumun akaryakıt usulsüzlüğünü tespit etti

Kayyum yönetiminde olan Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin akaryakıt alımlarındaki usulsüzleri Sayıştay raporuna yansıdı.

Evren DEMİRDAŞ

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Kayyum yönetiminde olan Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin akaryakıt alımlarındaki kurnazlıkları Sayıştay Raporlarına yansıdı.

Sayıştay denetçileri yaptıkları incelemelerde Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin akaryakıt alımlarının ambara girişinde taşınır işlem fişinin kaydının yapıldığı ancak çıkış kaydının kullanıldıkça değil toplu bir şekilde yapıldığını tespit etti.

“AKARYAKIT ÖDEMELERİ PEYDERPEYİ DEĞİL TOPLU HALDE YAPILDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR”

Sayıştay raporunda konuya ilişkin şu ifadeler yer aldı:

* Yapılan denetim ve incelemeler sonucunda akaryakıt alımlarının ambara girişinde taşınır işlem fişinin giriş kaydının yapıldığı fakat çıkış kaydının kullanıldıkça değil toplu bir şekilde yapıldığı tespit edilmiştir.

* Yerinde yapılan fiziki denetim sonucunda 2018/76405 ihale numaralı akaryakıt alım İşi kapsamında peyderpey Belediye ambarlarına getirilen 1.642,860 litre ve 9 milyon 391 bin 083 lira 79 kuruş ödemesi yapılan akaryakıtın, hakedişin düzenlenmesi ile birlikte 150- İlk Madde ve Malzeme Hesabı'na giriş kaydı yapılmakta ve eş zamanlı olarak Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek giriş kaydı yapılmakta.

* Ancak Taşınır İşlem Fişi çıkış kayıtlarının akaryakıtın kullanımı ile peyderpey değil toplu halde yapıldığı tespit edilmiştir.

* Hâlbuki İdare kullanmış olduğu akaryakıtı, kilometre karşılaştırmalı kullanım durumlarını, günlük, haftalık ve aylık takip edebilmekte.

“SAYIŞTAY’DAN ‘KAYNAKLARIN ETKİLİ KULLANIMI’ UYARISI

Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanım ve kontrolünün sağlanması için akaryakıt giriş ve çıkışlarının eksiksiz ve zamanında yapılması gerektiğine vurgu yapılan raporda, şu ifadelere yer verildi:

* Bu imkanın olmasına rağmen Akaryakıt Taşınır İşlem Fişlerinin çıkış kaydının toplulaştırılarak yapılıyor olması hem belirtilen mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmekte hem de 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun 7'nci maddesinde ifade edilen, kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur hükmünün yerine getirilmesine engel teşkil etmekte.

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