Sayıştay uyardı ama AKP’li belediyede değişen bir şey yok

2020 Sayıştay raporlarında hizmet alımlarını ihale yapmayarak doğrudan temin ve pazarlık usulüyle gerçekleştirdiği için uyarılan AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde değişen bir şey olmadığı ortaya çıktı. Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 3 yıllık icraatlarını tanıtmak için yine pazarlık usulüyle 796 bin liraya film çektirdi.

İsmail AKDUMAN

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Kentin en önemli tarihi noktalarından biri olan Kızlar Manastırı'nı restore eden AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin doğrudan temin ile 3 ayrı tanıtım filmi çektirerek toplam 507 bin 675 lira para ödediği bilgileri Sayıştay raporlarında yer almıştı.

Sayıştay, belediyeyi uyararak parasal limitler altında kalmak amacıyla ihalelerin kısımlara bölünmeden usulüne uygun yapılması için uyardı. Ancak Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 21 Kasım’da yine ihale yapmadan 3 yıllık icraatlarını tanıtmak için 2 film çekimini pazarlık usulüyle verdi.

İŞİ BELEDİYE ŞİRKETİNE VERDİ

“Belediye İcraatlarını Tanıtıcı Videolar ve Dijital Reklam” işi için 21 Kasım'da pazarlık usulüyle yapılan ihaleyi ise belediye şirketi olan Trabzon Kent Spor Turizm ve Bilişim Organizasyon Hizmetleri Anonim Şirketi aldı.

Yaklaşık maliyeti belediye tarafından 402 bin 360 bin lira olarak hesaplanan ihale, şirkete yüzde 1'lik kırımla 399 bin 190 liraya verildi. Maliyeti 398 bin 400 lira olarak hesaplanan “Belediye Faaliyetlerinin Yer Aldığı Doküman Hazırlanması ve Basımı” işi de yine aynı sistemle aynı şirkete 397 bin 500 liraya verildi.

Yapılan ihaleler tepki çekerken, Gelecek Partisi İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu, Trabzon halkının parasının boş işlere harcandığını söyledi.

MİLLER AÇ BELEDİYE İCRAAT TANITIMI DERDİNE DÜŞMÜŞ

Belediyenin Sayıştay’a, mevzuata uyacağını bildirdiğini hatırlatan Velioğlu, 2020'de olduğu gibi 2021'de de aynı mahiyetteki işler için pazarlık usulü ile ihale yapmaya devam edildiğini dile getirdi.

Belediyenin usulsüzlük yaptığını ileri süren Velioğlu, “Kent Spor A.Ş.'nin böyle bir ekibi ve ekipmanı var mı bilmiyoruz. Muhtemelen o da gidiyor işi yapan ajanslardan hizmet alımı yapıyor ve belediyeye veriyor. Muhtemelen burada aracı olarak kullanılıyor.

Burada usulsüzlük var. Bunların açıklanması gerekiyor. Sonuçta burada kamu kaynakları kullanılıyor. Daha önce Kızlar Manastırı için çekilen 3 tanıtım filmini gören olmadı. Şimdi icraat tanıtım filmleri çekiliyor. Millet aç, dolar aldı başını gidiyor ama bizim başkan icraat tanıtma sevdasına düşmüş. Milletin parasını çarçur ediyorlar” diye konuştu.

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