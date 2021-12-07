Sayıştay’dan AKP’li belediyeye uyarı!

AKP’li Sultanbeyli Belediyesi’nin ilçedeki yeşil alanların bakımı için gerçekleştirdiği ihalede, yaklaşık maliyeti “tahmini” olarak belirlediği ortaya çıktı.

Özlem GÜVEMLİ

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Sayıştay'nın 2020 yılına ilişkin Sultanbeyli Belediyesi'nde yaptığı denetimde “Yeşil Alanların Bakım, Onarım ve Yapım İşi” ihalesi mevzuata aykırı bulundu.

İhalenin yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas olan iş miktarlarının mevzuatta öngörüldüğü şekilde değil tahmini olarak belirlendiği tespit edildi.

Raporda, söz konusu işe ait kesin proje bulunmadığına dikkat çekilerek “Kesin proje, mahal listesi ve metraj listesi hazırlanmadığı için iş miktarlarının tahmini olarak belirlendiği ve bu durumun ihtiyaç oluştuğu için değil ilerde oluşabilecek ihtiyaçlar için ihaleye çıkıldığını göstermektedir” denildi.

Raporda, bir işin yaklaşık maliyeti hesaplanırken, ilk olarak söz konusu iş kapsamındaki miktarların sağlıklı bir şekilde tespitinin gerektiğini belirtilerek, yaklaşık maliyetin tüm ihale sürecinin nasıl yürütüleceğini belirleyen, ihalenin farklı şekillerde yürütülmesi ve sonuçlanmasına sebep olabilen önemli bir ihale bileşeni olduğuna vurgu yapıldı.

“KAMU ALIMLARININ TEMEL ESASLARINDAN BİRİ”

“Yaklaşık maliyet” kavramının, kamu alımları sisteminin temel esaslarından biri olduğuna dikkat çekilen raporda şu ifadelere yer verildi:

* Dolayısıyla yapım işi olarak ihale edilen bir işte herhangi bir proje bulunmaksızın yaklaşık maliyete esas iş miktarlarını tahmini olarak tespit etmek Kamu İhale Kanunu'nun ruhuna aykırılık teşkil etmektedir.

* Netice olarak kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması genel prensibi ile üst yöneticilerin hesap verme sorumluluğunu da etkileyen bir husus olan yaklaşık maliyet belirleme işlemi, yapılabilecek eksik veya hatalı işlem sonucunda ihale sürecinin yanlış yürütülmesi ve sonuçlandırılmasına neden olabilecektir.

Sayıştay aynı ihale ile ilgili bir uyarıda daha bulundu.

“Yapım işi” kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı veya niteliği gereği bu sonucu doğuracak şekilde alım yapılamayacağını belirten denetçiler, bu ihale kapsamında personel çalıştırılmasını mevzuata aykırı buldu.

Söz konusu ihalede belediye iki yıllık iş için yaklaşık maliyeti 17 milyon 797 bin 564 TL olarak belirlemiş, ihaleyi 13 milyon 680 bin 235 TL'ye Yaprak Peyzaj İnşaat Turizm Ticaret A.Ş kazanmıştı.

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