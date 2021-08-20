Sayıştay’ın ‘Saray raporları’ ortaya çıktı: Su gideri dudak uçuklattı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP iktidarında Sayıştay raporları, her ne kadar “kanadı yolunmuş kuşa” döndürülse de yine de raporlarda ortaya çıkan tabloların sarayın şatafatlı yaşantısını gözler önüne sermekte olduğunu söyledi.

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Sayıştay Raporlarına yansıyan Saray'ın lüksünü rakamlarla ortaya koydu.

Başarır, AKP iktidarında Sayıştay raporlarının kuşa çevrilmesine rağmen, ortaya çıkan rakamların sarayın lüksünden vazgeçmediğini ortaya koyduğuna işaret etti.

Başarır, “Sarayın bahçesinde de damacana su mu kullanılıyor?” diye sordu.

“SARAYIN ARAÇ ALIMI İHALESİ DE 21/B'DEN YANDAŞA”

Saraya taşıt alımlarında daha vahim olan ise bu araçların 21/B kapsamında pazarlık usulüyle alınması olduğunu ifade eden CHP'li Başarır, “Sarayın araç alımında ne gibi bir acelesi olabilir, hangi ihtiyaçtan 21/B kapsamında bu alım yapılır, anlamak mümkün değil. AKP iktidarı yandaşlarına peşkeş çekmek adına 21/B usulünden vazgeçmiyor. Araç alımı da pazarlık usulü ile yapılıyorsa artık pes demek gerek” dedi.

Yapılan incelemelerde taşıt alımlarının aynı firma üzerinden yapıldığını söyleyen CHP'li Başarır, “Çoğu 21/B ile yapılan Taşıt alım ihalesi sonucuna bakıyorsunuz, AKMERCAN Grubu'nun alt şirketi olan Grup Temizlik Oto Kiralama Ltd karşımıza çıkıyor. Aldığı üç ihalede de verilen teklife bakıyorsunuz kuruşuna kadar aynı. AKMERCAN Grubu'nun AKP ile olan yakın ilişkilerini biliyoruz” sözlerini sarf etti.

“VATANDAŞIN PARALARI YANDAŞ VAKIFLARA MI GİDİYOR?”

Sarayın harcama kalemlerinden olan cari transferlerinde de dikkat çekici derecede artış olduğunu ifade eden CHP'li Başarır, “Sayıştay'ın 2018 raporuna göre cari transfer 40 milyon 335 bin iken 2019 yılında bu rakam 420 milyon 158 bin TL olmuştur. 2019 raporunda cari transferler adı altında, kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transfer 2018 yılına göre yaklaşık 3 milyon TL artarak 12.5 milyon TL olmuştur. Ancak bu kuruluşlar kimler? Mesela mütevelli heyet üyesi Bilal Erdoğan olan Okçular Vakfı mı? İlim Yayma Cemiyeti mi? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşinin başında olduğu TÜRGEV mi? Yoksa adı çocuklara cinsel taciz davalarıyla anılan ENSAR Vakfı mı? Bunların ortaya çıkarılması gerekmektedir. Cumhurbaşkanlığı harcamaları 84 milyon vatandaşın verdiği vergilerle yapılıyor. Milletin, kamunun parasının nereye harcandığını bilme hakkı vardır. Anayasanın 73. Maddesi, ‘Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür' der. Bu nedenle vatandaşlar karşıladıkları bu kamu giderinin nerelere harcandığını öğrenmek hakkına sahiptir” ifadelerine yer verdi.

“DAMACANA SUYA 187 BİN TL”

CHP'li Başarır, inceleme fırsatı bulduğu Sayıştay raporlarına yansıyan Damacana suyu konusunda ise şunları söyledi:

* Çocuklarını ısıtmak için saç kurutma makinasını açıp intihar eden anneler varken, cebinde 10 TL ile atanamadığı için intihar eden öğretmenler varken, yasaklarınız yüzünden geçim sıkıntısı yaşayıp intihar eden müzisyenler varken, sağlıksız iş koşulları altında çalışmak zorunda kalan polisler intihar ederken, Sarayın sırf damacana su masrafının 187 bin TL olması kamu vicdanını sızlatmaktadır. Herhalde Sarayın bahçesini de damacana su ile suluyorlar”

BELGELERİ PAYLAŞTI

Vekil Başarır, Sayıştay Raporlarına yansıyan Saray harcamaları ile ilgili ihale belgelerini de paylaştı.