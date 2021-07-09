SBK o yalıyı nasıl aldı? İki kritik isim mahkemede anlattı

SBK davasının 10 sanığından beşi 17 Mayıs'ta görülen davanın ilk duruşmasında savunmalarını yapmıştı. İlk duruşmanın ardından hakkında yakalama emri bulunan sanık Alptekin Yılmaz yakalanarak 28 Mayıs'ta 10 Asliye Ceza Mahkemesi’nde re’sen celse açılarak hakim karşısında savunmasını yaptı.

KAYNAK ARAYIŞINDAYKEN SBK’YA YÖNLENDİRİLDİ

Sanık Alptekin Yılmaz savunmasında, sanıklardan Sezgin Baran Korkmaz, Jacob Kingston, Ayşe Nil Yılmaz ve Lev Aslan’ı tanıdığını belirterek, Servus AŞ şirketinin 2013-2014 yıllarında danışmanı ve sigortalı çalışanı olduğunu belirtti. Sıkıntıda olan şirket için iflas erteleme kararı verildiğini söyleyen Yılmaz, kaynak arayışına girdiklerinde Atilla S. isimli kişinin kendilerini Sezgin Baran Korkmaz’a yönlendirdiği söyledi.

SBK YENİ ŞİRKET KURDURDU

Sezgin Baran Korkmaz'ın iflas ertelemesi olan şirket için değil başka şirket üzerinden teminat vereceğini söylediğini belirten Yılmaz, “Biz şirketi kurduk ihalelere girecektik, ancak bankalar bize teminat vermediği için ihalelere giremedik. Daha sonra Sezgin Baran Korkmaz’ın yönlendirmesiyle bir şahsın Amerika’da durumunun iyi olduğu, fon şirketi bulunduğu ve varlıklı birisi olduğunu söylemesi üzerine iletişime geçtik. Kendisi bizimle bir şirket kuracağını söyledi ve kardeşim Ayşe Nil Yılmaz’ın da onayını alarak Setup isimli şirketi kurduk” dedi.

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BEYLERBEYİ'NDEKİ YALIYI 13 MİLYON TL'YE ALDI

Şirketin yetkilisi kardeşi Ayşe Nil Yılmaz olduğunu belirten Yılmaz, “Beylerbeyi’nde Ayhan Göletli’ye ait bir yalı vardı. 13 milyon 339 bin TL bedelle satıldı. Bu satışta ben aracılık yaptım, ön alım sözleşmesinde ben ve Setup şirketi yaptık. Ayhan’ın bankalara ve şahsi borçları olduğundan dolayı bu bankalara ve alacaklı olan kişilere Setup tarafından ödendi, kalan miktar da kendisine banka yoluyla ödendi. Ben Setup’a ait yalıyı ön alım hakkımı kullanarak aynı fiyata satın aldım. Bu bedeli Jacob’a banka yoluyla gönderdim” dedi.

BİOFARMA'NIN BORCUNA KARŞILIL YALI BANKAYA VERİLDİ

Sezgin Baran Korkmaz’ın yetkilisi olduğu Biofarma İlaç San. AŞ isimli şirketin yaklaşık 50 Milyon USD borcu olduğunu söylediğini belirten Alptekin Yılmaz hakime şunları anlattı:

– Garanti Bankası ile yaptığımız görüşme neticesinde banka borçlarına karşılık yalının kendilerine devrine ilişkin anlaşma yaptık. Anlaşma uyarınca ben vefa hakkım saklı kalmak üzere yalıyı Garanti Bankası’na devrettim. Ödemeyle Biofarma firmasının Garanti Bankası’na borcu kalmadı. Ben Biofarma A.Ş.’ye kefil olmam nedeniyle Biofarma’nın bana olan borcunu yurt dışından sağladığı fondan temin edip bana olan borcunu kendi banka hesaplarından bana ödediler. Sezgin Baran Korkmaz ile görüştüm. Biofarma’nın benim banka hesabıma göndermiş olduğu 30 milyon doların 20 milyon dolarını SBK'nın garantörlüğü kapsamında Speedy Lyon isimli şirkete banka yoluyla ödedim.

– Ayrıca Sezgin Baran Korkmaz ile benim aramda finansör ve garantör sözleşmesi vardır. Ben vefa hakkı kapsamında bankaya devrettiğim yalıyı geri almak istedim ancak 2018 yılında doların aşırı yükselmesi nedeniyle bu hakkımı kullanamadım. Daha sonra soruşturma başlatıldı ve tapuyu alamadım. Aldığım 30 milyon doların 10 milyon dolarını gayrimenkuller ile bir kısmını SBK’ya paramın değerlenmesi amacıyla banka yoluyla gönderdim. Benim banka hesaplarıma herhangi bir şekilde yurt dışından para gelmedi. Bahsettiğim şirket ve şahıslar dışında banka hesaplarına para aktarımı olmamıştır. Yukarıda bahsettiğim işlemler yapılırken sanık Jacob hakkında herhangi bir soruşturma yoktu. Sanık Jacob’un Türkiye’de varlık şirketi kurduğunu bilmekteyim.

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TÜRKİYE'YE GELİP İFADE VERDİ

İddianamede 27 milyon 255 bin doları sanıklarla birlikte akladığı ileri sürülen Olessia Zoubkova ise mahkemeye dilekçe ile başvurarak savunmasını yaptı.

Sezgin Baran Korkmaz ile 2006'da iş yemeğinde tanıştıktan sonra ailece görüşmeye başladığını belirten Zoubkova, “Ben kendisinin saygın bir iş adamı olduğunu öğrendim. Sonrasında Sezgin Baran Korkmaz 2015-2016 yılları arasında bir şirket olduğunu ve almak isteyip istemediğimi sordu. Türkiye’de şirketimizin olması mantıklı gelince Blane teknoloji isimli şirketin hisse devri yapıldı. Ben bu şirketin sadece teknolojik malzemeler ile alım satım yaptığını biliyorum, kimler ile alım satım yapıldığını bilmiyorum. Genel müdürümüz Cüneyt Özen’dir” dedi.

68 MİLYON TL'YE ŞİRKET ALDI

Sanıklardan Jacob Kingston ve Ayşe Nil Yılmaz’ı şirketi devir almadan önce bir yemekte tanıdığını anlatan Zoubkova, “Daha sonra bu şirketi bu kişilerden 68 milyon TL’ye aldığımı hatırlıyorum. Ondan sonra Jacob ve Ayşe Nil ile hiç bir ticari ilişkim olmadı. Sezgin Baran ile başka projelerimiz vardı, iştirak halinde yapıyorduk. Kars Lojistik Terminali de projemizdi. Şirketi alırken ödemenin bir kısmı Jacob’a gönderildi. Ancak Jacob’un Amerika’da mı Türkiye hesabı mıydı onu bilemiyorum. Blane teknoloji isimli şirket üzerinden Sezgin Baran Korkmaz ile bir iş yapmadık. Bu şirket üzerinden herhangi bir para alışverişi yapılmadı. Suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum, beraatimi isterim” dedi. Dava önümüzdeki yıl 18 Ocak'ta görülmeye devam edecek.