Scooter kullanıcılarına ceza yağdı! Kaldırımdan gidene 144, yük taşıyana 314 lira ceza kesildi

İstanbul'da elektrikli scooter kurallarına uymayan sürücülere ceza kesildi. Elektrikli scootera yolcu bindirenler, yaya yolunda ilerleyenler ve yük taşıyanlar tek tek durduruldu. Durdurulan kişilere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca elektrikli scooter ile kaldırımda ilerlemekten 144 lira, yük taşımaktan 314 lira ceza kesildi.

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Elektrikli scooterların kullanımına yönelik bazı kuralların getirilmesinin ardından polis ekipleri kurallara uymayan sürücülere ceza kesti.

“BUNDAN SONRA YOLUN KENARINDAN GİDECEĞİM”

Fatih’te kaldırımdan ilerleyen ve scooterın direksiyonuna poşetler asarak yük taşıdığı için bir kişiye toplamda 458 lira para cezası uygulandı. Sürücü, “Bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Tramvay kalabalık olduğu için binmek istemedim. Araçlar sıkıştırmasın diye kaldırımdan gittim. Bundan sonra yolun kenarından gideceğim” dedi.

“TERS YÖNE GİTTİĞİM İÇİN CEZA MI YAZILIYOR?”

Yine Fatih’te kaldırımdan gittiği için ceza kesilen bir sürücü de, “Niye durdurdular bilmiyorum. Ters gittiğim için ceza mı yazılıyor? Ne cezası? Daha önce de kullanıyordum ceza yoktu” diye konuştu.

“CEZADAN HABERİM YOK”

Kaldırımda scooter kullandığı için ceza uygulanan sürücü “Ben zaten duracaktım. Onun için geldim. Kaldırımda kullanmanın yasak olduğunu biliyorum. Cezadan da haberim yok” dedi.

“ADADA SERBEST”

Heybeliada’da yaşadığını ve orada kaldırımda scooter kullanmanın yasak olmadığını söyleyen bir sürücü ise ” Ben burada yaşamıyorum. Adada yaşıyorum. Orada UKOME kararı var. Serbest” diye konuştu. DHA