Şebnem Şirin cinayetine tepkiler çığ gibi büyüdü: Seni yaşatamadığımız için özür dileriz

Denizli’de işadamı Şevket Tokat’ın torunu Şebnem Şirin’in ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülmesine kentte büyük tepki gösterildi. Denizli Barosu Başkanı Adnan Demirdöğer yaptığı yazılı açıklamada; “Şebnem Şirin seni sağlıklı ve güvenli olarak yaşatamadığımız için özür dileriz. Failin hak ettiği en ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Selami AYDIN

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Denizli'de dün ayrılmak istediği erkek arkadaşı Furkan Z. tarafından boğazı kesilerek öldürülen, Pamukkale Şaraplarının sahiplerinden işadamı Şevket Tokat'ın torunu Şebnem Şirin'in ardından tepkiler çığ gibi büyüyor. Denizli Barosu Başkanı Adnan Demirdöğer yazılı bir açıklama yaparak olayın peşini bırakmayacaklarını söyledi.

“SENİ YAŞATAMADIĞIMIZ İÇİN ÖZÜR DİLERİZ”

Açıklamada, “Şebnem Şirin, seni ve senin gibi katledilen daha birçok kadını sağlıklı ve güvenli olarak yaşatamadığımız için özür dileriz. Bizler Denizli Barosu olarak en azından yargılama sürecinde failin hak ettiği en ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız, susmayacağız. Kadına karşı şiddeti ve kadın cinayetlerini lanetliyor ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine son verilmesi için sonuna kadar mücadele edeceğimizi bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz” ifadeleri kullanıldı.

“ERKEK EGEMEN BAKIŞ AÇISI DEĞİŞMELİ”

Demirdöğer caydırıcı olmayan cezalar nedeniyle her gün daha da vahşice ölümler duymaya devam ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

* Caydırıcı olmayan cezalar, İnfaz Kanununun sürekli olarak değişmesi, okullarda ve ailede verilen eğitimin yetersiz oluşu, devlet yetkililerinin basında kadına ve çocuğa yönelik yetersiz, hatalı söylemleri ve daha bir çok etken sebebi ile ölümlere her gün bir yenisi daha ekleniyor ve daha vahşice ölümler duymaya devam ediyoruz.

* Yıllardır erkek egemen bakış açısının değişmesi gerektiğini, kadın ile erkeğin eşit olduğunu, kadının sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesi gerektiğini her mecrada defalarca söyledik, haykırdık.

* Devlet nasıl failleri yakalamak ve cezalandırılmasını sağlamakla yükümlü ise bu cinayetlerin sona erdirilmesi ile de yükümlüdür.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Diğer yandan Şirin'in öldürülmesine siyaset, spor ve sanat dünyasından da tepkiler geldi. Denizlispor, Göztepe, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş sosyal medya hesaplarından olayı kınadı. Sanatçı Hazal Kaya ‘Can güvenliğimiz yok' ifadesini kullanırken ve Gani Müjde ‘İnsan sevdiğine kıyar mı?' diye sordu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya paylaşımında “Akıl almıyor, yürek isyan ediyor. Yeter artık” ifadelerine yer verdi.