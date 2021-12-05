Seçimi kaybeden Metin Feyzioğlu’ndan ilk açıklama

Türkiye Barolar Birliği'nde yeni bir dönem başladı. Bugün gerçekleştirilen seçimde Erinç Sağkan, TBB'nin yeni başkanı oldu. Seçimi kaybeden Metin Feyzioğlu'ndan da ilk açıklama geldi.

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TBB’nin 36’ıncı Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Metin Feyzioğlu ve Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan yarıştı. 348 delegenin 182 oyunu alan Erinç Sağkan, Türkiye Barolar Birliği’nin yeni başkanı oldu. Feyzioğlu ise 156 oy aldı.

SAĞKAN’I TEBRİK EDİP VEDALAŞTI

Seçimi kaybeden Feyzioğlu’ndan ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Feyzioğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Türkiye Barolar Birliği 36. Genel Kurulu’nda Birlik Başkanı seçilen Sayın Av. Erinç Sağkan ile kurullara seçilen tüm meslektaşlarımı tebrik ediyorum.

*Seçimin mesleğimiz için hayırlı olması en büyük dileğim. Böyle olacağına da inanıyorum.

*Benimle aynı listede yarışan meslektaşlarıma, birlikte uzun ve çok güzel bir yol yürüdüğüm canımdan öte yol arkadaşlarıma yürekten şükranlarımı sunuyorum.

*Yaradana şükürler olsun yollarımızı kesiştirmiş. 8,5 yıl yan yana çalıştığım, artık bir aile olduğumuz mesai arkadaşlarım, dostlarım, yol arkadaşlarım hakkınızı helal ediniz. Allaha ısmarladık.

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