Seçmen Erdoğan’a rest çekti: Onaylamıyorum

MetroPOLL Araştırma’nın anketinde "Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylamıyorum" diyenlerin sayısı yüzde 2,7'lik artışla yüzde 57,2'ye yükseldi. MHP'lilerin yüzde 30,6'sının da "Onaylamıyorum" demesi dikkat çekti.

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MetroPOLL Araştırma'nın Türkiye'nin Nabzı Aralık 2021 anketinde “Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?” sorusu soruldu.

Ankete katılanların yüzde 57,2'si bu soruya “Hayır, onaylamıyorum” yanıtı verirken, yüzde 38,6 “Evet, onaylıyorum” dedi.

MHP'LİLERİN YÜZDE 30'U ONAYLAMADI

Ankete katılan MHP'lilerin yüzde 30,6'sının “Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylamıyorum” demesi dikkat çekti. AKP'lilerin büyük çoğunluğu Erdoğan'ın görevi yapış tarzını onaylarken yüzde 4,0'lık bir kısmı “Onaylamıyorum” dedi.

DİĞER PARTİ SEÇMENLERİNİN YANITI

“Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?” sorusuna İYİ Partililerin yüzde 89,8’i, HDP'lilerin yüzde 93,3'ü, DEVA Partililerin yüzde 72,2'si, Saadet Partililerin yüzde 40’ı, diğer partilerin ise yüzde 75,7'si “Hayır, onaylamıyorum” dedi. Kararsız seçmenler arasında “Evet onaylıyorum” diyenlerin sayısı yüzde 38'de kaldı.

YEREL SEÇİMLERDEN BU YANA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Söz konusu soruya verilen yanıtların zaman grafiğinde “Onaylamıyorum” diyenlerin yükselişte olduğu görüldü.

Son araştırmaya göre ‘Onaylamıyorum' diyenlerin sayısında yüzde 2,7'lik artış yaşandı. 23 Haziran İstanbul seçimlerinde “Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylamıyorum” diyenlerin sayısı yüzde 43 civarındayken Aralık 2021 itibarıyla bu sayı yaklaşık yüzde 14’lük artışla yüzde 57,2'ye yükseldi.

ARAŞTIRMA KÜNYESİ

Türkiye’nin Nabzı Aralık ayı araştırması; Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 11-15 Aralık 2021 tarihleri arasında toplam 1514 kişi ile yapılmıştır.

Araştırma; 0,95 güven sınırları içinde +/- 2,52 hata payı ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Hata Payı: Genel: +/- 2,52, AK Parti: +/- 3,81, CHP: +/- 5,22, MHP: +/- 7,45, HDP: +/- 7,26, İYİ Parti: +/- 7,87

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