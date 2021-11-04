Seçmenin yüzde 60’ı parlamenter sistem istiyor

Area tarafından yapılan Türkiye Siyasi Gündem Araştırması sonuçlarına göre, vatandaşların yüzde 60'ı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni başarısız buluyor. Bir referandum yapılsa "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi tercih ederim" diyenlerin oranı yüzde 61'i buluyor.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Siyasi Gündem Araştırması-Ekim 2021Area Araştırma tarafından tamamlandı.

Siyasi partilerin seçmen desteğinin yanı sıra hükümet ve diğer siyasi partilerle ilgili kanaatler ve ekim ayı gündem konularının ele alındığı araştırmada parlamenter sistemle ilgili çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.

Araştırmaya katılanlar, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni başarılı buluyor musunuz?” sorusuna yüzde 57.8 oranında “Başarısız” diyerek cevap verdi.

Yüzde 8.3 “Fikrim Yok” derken, başarılı bulanların sayısı ise yüzde 33.9’da kaldı.

Katılımcılar, “Türkiye’nin yönetim sistemi ile ilgili bir referandum yapılsa oy verme tercihiniz ne olurdu?” sorusuna yüzde 51.1 oranında “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” cevabını verdi. “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” diyenler yüzde 33’te kalırken, “Kararsız ve Sandığa gitmem” diyenlerin oranı yüzde 15.9 oldu.

Kararsız/ sandığa gitmem diyenler dağıtıldığında; Türkiye'nin yönetim sisteminin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” olması gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 60,8’e çıkıyor.

DÖRT KİŞİDEN BİRİ: EKONOMİ POLİTİKALARI BAŞARISIZ

Hükümetin performansıyla ilgili sorularda dikkat çekici bir başka sonuç ekonomiyle ilgili oldu. “Hükümetin ekonomi politikasını başarılı buluyor musunuz?” sorusuna, yüzde 71.9 oranında “Başarısız” cevabı verildi. Başarılı diyenlerin oranı ise yüzde 22.4 oldu. Yüzde 5.7 fikir beyan etmedi.

Araştırmaya katılanların yüzde 57.5’i ekonomideki kötü gidişi “Hükümetin yanlış politikaları”na bağladı. Yüzde 29.9 “Dış güçler” dedi.

EN ÖNEMLİ SORUN HAYAT PAHALILIĞI

Araştırmada Türkiye’nin en büyük sorunu yüzde 65.7 oranında ekonomi ve hayat pahalılığı çıktı. İşsizlik ve eğitim diğer öne çıkan sorunlar olarak gösterildi.

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