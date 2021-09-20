Sedanur Şen soruşturmasının şüphelisine ikinci kez tutuklama

İstanbul Maltepe’de Sedanur Şen’in bir rezidansta ölü bulunmasına ilişkin adli kontrolle serbest kalan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen başka bir soruşturma kapsamında tutuklanan Serdar Yazıcı, savcılığın itirazının ardından “taksirle ölüme neden olma” suçundan da tutuklandı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Maltepe'de 9 Eylül günü 24 yaşındaki Sedanur Şen'in bir rezidansta ölü bulunmasıyla ilgili “taksirle ölüme neden olma” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Serdar Yazıcı adli kontrolle serbest kalmış ve savcılık tarafından yapılan itirazın ardından hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan da hakkında soruşturma yürütülen Serdar Yazıcı, bu soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sedanur Şen'in bir rezidansta ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsmında ise yeni bir gelişme yaşandı. Yazıcı, başka suçtan tutuklu bulunduğu Metris Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne bağlandı.

HAKİMLİKTE İFADE VERDİ

Hakimlikteki sorgusunda Sedanur Şen'in ölümüyle ilgisi olmadığını savunan şüpheli Serdar Yazıcı, “Ona uyuşturucu maddeyi ben vermedim. Sedanur'un uyuşturucudan ya da başka bir nedenle öldüğü konusunda benim bir bilgim yoktur. Bildiğim benim bu olayla bir ilgim olmadığıdır. Ölümün benimle ilgisi bulunmadığı otopsi raporunda çıkacaktır. Bu olaylar nedeniyle savcılık hakkımda yakalama isteyince, uyuşturucu kullanmış olduğumdan dolayı ben de başka birisinden uyuşturucu satın aldım. Burada da satın aldığım halde ben satıyormuşum gibi yol çevirmesinde ele geçen uyuşturuculardan dolayı İstanbul Adliyesi'ne çıkarılarak tutuklandım” dedi.

Hakimlik “taksirle ölüme neden olma” suçunu işlediğine ilişkin Sedanur Şen'in ölümü sırasında yanında bulunan tek kişi olduğunun anlaşılması, ölümünün şüpheli bulunması gibi somut delillerin bulunduğu, kesin otopsi raporunun henüz hazırlanmaması, delillerin tam olarak toplanmamış olması, delilleri karartma ihtimali ve kaçma şüphesi bulunması nedeniyle adli kontrolün yetersiz kalacağını belirterek, şüpheli Serdar Yazıcı'nın tutuklanmasına karar verildi.