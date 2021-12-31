Sedat Peker davasında 12 sanık hakkında tahliye kararı

Suç örgütü liderlerinden Sedat Peker’in de aralarında olduğu 92 kişinin yargılandığı davada, tutuklu 12 sanık hakkında adli kontrol tedbiri uygulanarak, tahliye kararı verildi. Mahkeme heyeti, Sedat Peker hakkındaki yakalama kararının devamına karar verdi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Aralarında Sedat Peker’in de bulunduğu 29’u tutuklu 92 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce konferans salonunda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu sanıklar cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada bazı sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, Cahit Çetin’in Çekmeköy’de silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 3 sanıklı davanın bu dosyayla birleştirildiğini tutanağa geçirdi.

PEKER'İN HACİZLE İLGİLİ KENDİSİNE PARA VERDİĞİNİ SÖYLEDİ

Ortağı olduğu şirketle ilgili sıkıntılar yaşadığı dönemde evine haciz geldiğini, eşinin de durumu Sedat Peker'in eşi Özge Peker'e anlattığını söyleyen tutuklu sanık Abdullah Süngü savunmasında, “Bu vesileyle Sedat Peker beni arıyor. ‘Senin evine haciz gelmiş. Bizim bundan haberimiz yok. Sen nasıl bir dostsun, bu dostluğa yakışmıyor’. Ben de kendisine aynen şunu ikrar ediyorum. ‘Tam da dostluğa yakıştı çünkü dostluk çıkar gözetmez’. Kendisiyle bir iki gün sonra buluştuk. Buluştuğumuzda bunun böyle olmaması gerektiğini, bilgi sahibi olması gerektiğini talep etmektedir. O gün ben istemememe rağmen bana 150 bin dolar çıkarken para vermiştir. ‘Bunu al evine gelen hacizlerle ilgili borcunu öde. Kız kardeşim mağdur olmasın, çocuğun benim çocuğumdur mağdur olmasın’ dedi. Benim Sedat Peker'le olan diyalog ve ilişkim bundan ibaret” dedi.

Sanık Abdullah Süngü, “Hayatımın hiçbir yerinde Sedat Peker’le ilgili konuşmam. Ben kişinin kendisiyle olup, kendisiyle konuşurum. Ortamında kim varsa onunla konuşurum. Eğer benim bir tane sosyal medyamda Sedat Peker’le ilgili tek bir kare bulurlarsa, iddia makamı ispat etsin” diye konuştu.

İddianamede, bazı kişilerin hırsızlık yaptığına dair bir ifade bulunduğunu belirten sanık Abdullah Süngü, “Bu ifadenin neticesinde de şöyle bir kanaat getirilmiş: Eser Sarıtaş hırsızlığı yapıyor, V.D. isminde bir kaleciyle anlaşıyor. Bu kaleciyle bu paralarını ona aktarıyor, sonrasında birleşip tekrar bina alıyorlar. V.D. çıktığı televizyon programlarından aldığı parayla o binayı zaten alabilir. Böyle bir şeye ihtiyaç yok” dedi. Tutuklu sanıklardan Ali Aydın da, Sedat Peker ile tanışıklığından dolayı cezaevinde olduğunu savundu.

TAHLİYESİNİ İSTEMEDİ

Tutuklu sanık Yusuf Yağma da, “Benim tanıdığım tek Reis var o da annem. Ben bu dosyada neyim, beni nereye koyuyorlar onu anlamak istiyorum. Tahliye de istemiyorum ben cezamı yatıp çıkacağım” diye konuştu. Söz alan diğer sanıklar da tahliyelerini istedi.

PEKER'İN AVUKATI ‘MÜŞTEKİLERİN BEYANLARINDA MÜVEKKİLİMİN ADI YOK' DEDİ

Firari sanık Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, “22 ayrı olaydan müvekkilim sorumlu tutuluyor. Müştekilerin beyanlarında müveklilimin adı yok” dedi. Avukat Barkın, Peker hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını talep etti.

Müşteki Emrah Sarıtaş’ın avukatı da söz alarak, Sedat Peker ve eşi Özge Peker’in mal varlıklarına tedbir konulması talep etti.

PEKER HAKKINDAKİ YAKALAMA KARARININ DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Sedat Peker, Ufuk Yapıcı ve birleştirilen dosyanın sanığı Yahya Kemal Osmanoğlu hakkındaki yakalama kararının devamına, sanık Boban Tomovski hakkında ise yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Müşteki Emrah Sarıtaş’ın avukatının bir kısım sanıklar ve yakınlarının mal varlıkları üzerine tedbir konulması talebinin reddine hükmetti.

12 SANIK HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Mahkeme heyeti, tutuklu 12 sanık hakkında, yurt dışına çıkış yasağı ve belirli yerlere başvurma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak, tahliyelerine karar verdi. Mahkeme, diğer 17 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma, 6-7 Ocak tarihlerine ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 30 kişi mağdur, Çekmeköy’de 31 Ağustos 2017 tarihinde silahlı saldırı sonucu öldürülen Cahit Çetin ise maktul olarak yer almıştı.

İddianamede, suç örgütü lideri Sedat Peker'in, Cahit Çetin'in silahlı saldırı sonucu ölümüne ilişkin “tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle, ayrıca 19 ayrı eylemde birçok müştekiye karşı “var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme”, “suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme”, “tefecilik”, “silahla kasten yaralama” suçlarından ise toplamda 390 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

Örgüt yöneticisi olan 9 kişinin ise, “suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme”, “suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme”, “kasten öldürmeye azmettirme”, “var olan suç örgütün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme”, “tefecilik” ve “silahla kasten yaralama” suçlarından da değişik oranlarda hapis cezası istenmişti.

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