Sedat Peker hakkında yakalama kararı

Yurt dışında bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayınladığı videolar ülke gündemini sarsarken, yeni bir gelişme yaşandı. Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında yakalama emri çıkardı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2021/100993 soruşturma numaralı dosyası üzerinden yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; şüpheli Reis Sedat Peker’in yurt dışında firari olması sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda, Ankara 2’nci Sulh Ceza Hakimliğinin 26/05/2021 tarih ve 2021/6114 değişik iş sayılı kararıyla yakalanmasına karar verilerek hakkında yakalama emri düzenlenmiştir.

“GETİRİP YARGIYA TESLİM EDECEĞİZ”



AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün partisinin grup toplantısında “Suç çetelerinin mensuplarını, dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz. Tıpkı FETÖ’cüler gibi, tıpkı PKK’lılar gibi, bu suçluları da ülkemize getirip yargıya teslim edene kadar takibi bırakmayacağız” açıklaması yapmıştı.



‘KUZU KUZU CEZAEVİNE GİRECEK’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Sedat Peker’in adalet önünde hesap vereceğine vurgu yaparak; “Bu suç örgütü lideri Türkiye Cumhuriyeti devletinden özür dileyecek, adalete teslim olacak, kuzu kuzu cezaevine girecek, cezasını çekecek” ifadelerini kullanmıştı.

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