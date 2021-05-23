Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sedat Peker’in ‘Uğur Mumcu suikastı’ iddialarına eşinden yanıt

Bir video daha yayınlayan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, 28 yıl önce bombalı suikastla öldürülen Uğur Mumcu'yla ilgili açıklamaları gündeme oturdu. Peker, "Uğur Mumcu şehit ediliyor, yanına ilk gelen kim? katil en önce gelir, Mehmet Ağar" iddiasında bulundu. Bu iddia üzerine merhum gazetecinin eşi Güldal Mumcu açıklama yaptı.

Güncellenme: 15:08, 23/05/2021
HaberlerGündem
Sedat Peker’in ‘Uğur Mumcu suikastı’ iddialarına eşinden yanıt

Yurt dışında bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yayınladığı yedinci videoyla yine gündemde bomba etkisi yarattı. 24 Ocak 1993 günü Ankara’daki evinden çıkarken katledilen Cumhuriyet yazarı Uğur Mumcu’ya düzenlenen bombalı suikastla ilgili iddialarda bulunan Peker, şu ifadeleri kullandı:

“YANINA İLK GELEN KİM?”

– Uğur Mumcu, görüşüne katılırsınız katılmazsınız. Bence şehittir. Neden öldürüldü? Öldürüldüğü zaman yazdığı yazılara bakın. Terör bölgelerinde uyuşturucu tarlaları olur, satışları olur ve silah ticareti. Uğur Mumcu şehit ediliyor. Yanına ilk gelen kim, katil en önce gelir Mehmet Ağar. Eşine diyor ki, “Ben buradan bir tuğla çekersem devlet aşağı iner.” Bu meşhur sözdür. Devletin içinde yaşayanlar bunu bilirler. Uğur Mumcu, temiz adam, saf adam, tek başına bir adam.

Türkiye’de gazeteciliğin saygın ve duayen isimlerinden biri olan Uğur Mumcu, 1993 yılında bombalı bir saldırı sonrası hayatını kaybetti.

“DUVAR ALTINDA KİM KALIRSA KALSIN”

Tartışma yaratan iddialar sonrası merhum gazetecinin eşi Güldal Mumcu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Senelerdir Uğur Mumcu cinayetinin aydınlatılması için kim ne biliyorsa anlatsın, işin ucu kime dokunuyorsa dokunsun dedik. Bu görüşümüzü korumaya devam ediyoruz. Çekin tuğlaları yıkılsın, duvar altında kim kalırsa kalsın.

İlginizi ÇekebilirSedat Peker niye bu kadar çok izleniyor?Sedat Peker niye bu kadar çok izleniyor?İlginizi Çekebilir'Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi kim?' sorusunu resmen sordu'Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi kim?' sorusunu resmen sordu
Ankara bomba saldırı şehit sosyal medya Terör Türkiye uyuşturucu
Yayınlanma Tarihi:15:06,