Sedat Peker’in ‘Uğur Mumcu suikastı’ iddialarına eşinden yanıt

Yurt dışında bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yayınladığı yedinci videoyla yine gündemde bomba etkisi yarattı. 24 Ocak 1993 günü Ankara’daki evinden çıkarken katledilen Cumhuriyet yazarı Uğur Mumcu’ya düzenlenen bombalı suikastla ilgili iddialarda bulunan Peker, şu ifadeleri kullandı:

“YANINA İLK GELEN KİM?”

– Uğur Mumcu, görüşüne katılırsınız katılmazsınız. Bence şehittir. Neden öldürüldü? Öldürüldüğü zaman yazdığı yazılara bakın. Terör bölgelerinde uyuşturucu tarlaları olur, satışları olur ve silah ticareti. Uğur Mumcu şehit ediliyor. Yanına ilk gelen kim, katil en önce gelir Mehmet Ağar. Eşine diyor ki, “Ben buradan bir tuğla çekersem devlet aşağı iner.” Bu meşhur sözdür. Devletin içinde yaşayanlar bunu bilirler. Uğur Mumcu, temiz adam, saf adam, tek başına bir adam.

“DUVAR ALTINDA KİM KALIRSA KALSIN”

Tartışma yaratan iddialar sonrası merhum gazetecinin eşi Güldal Mumcu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Senelerdir Uğur Mumcu cinayetinin aydınlatılması için kim ne biliyorsa anlatsın, işin ucu kime dokunuyorsa dokunsun dedik. Bu görüşümüzü korumaya devam ediyoruz. Çekin tuğlaları yıkılsın, duvar altında kim kalırsa kalsın.

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