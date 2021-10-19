Sedef ve Kaşık adalarının SİT statüsü değişti

Doğası ve ormanlarıyla İstanbul'un en güzel köşelerinden Sedef Adası ve Kaşık Adası'yla ilgili "kontrollü kullanım" kararı çıktı.

Sozcu.com.tr

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Eşsiz doğası ve ormanlarıyla İstanbul’un gözde yerleşim yerlerinden Sedef Adası ve Kaşık Adası’nın imar planlarını etkileyebilecek kararlar peş peşe gelmeye başladı.

30 Eylül’de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı Cumhurbaşkanı Kararı’yla Sedef ve Kaşık adalarının bazı kısımları “Kesin Korunacak Hassas Alan” ilan edildi. İlgili Cumhurbaşkanı Kararı 1 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlandı.

İKİNCİ KARADA BAKAN KURUM’UN İMZASI VAR

Bu karardan 18 gün sonra bugünkü Resmi Gazete’de aynı iki adayla ilgili bir karar daha yayımlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda her iki adayla ilgili yeni kararlar duyuruldu.

İlana göre hem Sedef Adası hem Kaşık Adası’ndaki bazı alanların “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edildiği kaydedildi. Bu kararın 2 Eylül 2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından imzalandığı anlaşıldı.



Resmi Gazete’de yayımlanan duyuru metni şöyle:

“Adalar İlçesi Kaşık Adası Etabı Doğal Sit Alanı aşağıdaki haritada gösterildiği şekliyle Bakanlık Makamının 02.09.2021 tarihli oluru ile “Doğal sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Doğal sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak tescil edilmiştir.

“Doğal Sit-Kesin Korunacak Hassas Alan” kısmı ise 30.09.2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile tescil edilerek 1.10.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.”

Resmi Gazete’de Sedef Adası için de bire bir aynı metinle aynı ifadelerle ilan yayımlandı.

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