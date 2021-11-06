Şehidin mezarına saldırı: Şüpheli gözaltına alındı

Siirt Pervari'de 2015 yılında terör saldırısında şehit olan Jandarma Er Emre Kaan Arlı’nın Kocaeli’deki mezarına terör örgütünün ismini yazarak fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Halil ATAŞ

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Siirt'in Pervari ilçesinde 6 yıl önce gerçekleşen terör saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Er Emre Kaan Arlı'nın Körfez Belediyesi Asri Mezarlığı’nda bulunan şehitlikteki mezarına terör örgütünün ismini yazıp, küfür eden şahıs kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

Sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla birlikte çirkin ifadeler kullanan kimliği belirsiz şahıs, polisin titiz çalışması sonrasında yakalanarak emniyete götürüldü.

“NEFRETLE KINIYORUM”

Şehidin mezarına yapılan çirkin saldırıyı nefretle kınadığını belirten Kocaeli Valisi Serdar Yavuz, “İlimizde aziz şehidimizin kabrine hakaret eden ve sosyal medyada paylaşım yapan alçak bir şahıs Emniyet Müdürlüğümüzün çalışması sonucunda tespit edilerek gözaltına alınmış ve adli tahkikat başlatılmıştır. Aziz şehitlerimize ve emanetlerine saldıran herkesi nefretle kınıyorum” ifadelerini kullandı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Kocaeli Valiliği’nin konuya ilişkin yaptığı açıklamada ise şöyle denildi:

* Körfez Belediyesi Asri Mezarlığı’nda bulunan Şehitlikteki şehit mezarlarına PKK ibaresini yazıp fotoğraflarını çekerek, bu fotoğraflarla birlikte sinkaflı paylaşımlarını sosyal medya üzerinden yapan şahsa yönelik İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şahıs Adli makamlardan alınan arama kararı ile birlikte 06/11/2021 günü (bugün) saat:12.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmış olup, gerekli tahkikata başlanılmıştır.

* Aziz vatanımız ve mukaddes değerlerimiz uğruna gözünü dahi kırpmadan canını vererek bedel ödemiş olan şehitlerimize ve şehitlerimizin emanetlerine yönelik hakaret içeren söz ve beyanlarda bulunan herkesin karşısında olacağımızı bir kez daha belirtir; bugüne kadar vatan uğruna, mukaddes değerler uğruna canını seve seve veren bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabr-i cemiller niyaz ederiz.

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