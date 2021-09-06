Şehidin oğlu ‘şiddet’ iddiasıyla devlet korumasına alındı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 9 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Er Umut Bulut'un oğlu 9 yaşındaki Selçuk Yağız Bulut'un annesi Ö.A. ve üvey babası M.A.'dan şiddet gördüğü iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İfadeleri alınan anne ve üvey baba serbest bırakılırken, küçük çocuk da devlet korumasına alınıp, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na yerleştirildi.

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Piyade Er Umut Bulut, 2012 yılında Yüksekova’da PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit oldu. Şehit Umut Bulut’un eşi Ö.A. da aradan geçen zamanda M.A. ile evlendi. Şehit Umut Bulut’un ailesi, şehidin oğlu Selçuk Yağız Bulut’un Ö.A. ve üvey babası M.A.’dan şiddet gördüğünü iddia ederek, şikayette bulundu.

İddialar üzerine psikologlar eşliğinde çocuğun ifadesi alındı. İfadelerin ardından harekete geçen Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de, anne ve üvey babayı gözaltına aldı. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerin ardından anne ve üvey baba serbest bırakıldı.

Şehit Umut Bulut’un oğlu ise devlet koruması altına alındı. Anne ve üvey baba hakkında soruşturmanın devam ettiği, bu süre içerisinde çocuğun devlet koruması altında yerleştirildiği Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nda olacağı öğrenildi.