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Şehit Binbaşı Mete Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, eğitim sırasında silah kazası sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Mete Yıldırım son yolculuğa uğurlandı.

Yavuz ALATAN
Yayınlanma: 17:39 - 24 Kasım 2021 Güncellenme:
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Şehit Binbaşı Mete Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin Tel Abyad kentinde konuşlu 11'inci Komando Tugay Komutanlığında görevli 40 yaşındaki Piyade Binbaşı Mete Yıldırım için, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde tören düzenlendi.

Şehit Piyade Binbaşı Yıldırım'ın cenazesi, ikindi namazı müteakip Elmadağ Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğa uğurlandı.

Babası üç yıl önce vefat eden Yıldırım'ın cenaze töreninde, eşi Semra Yıldırım, annesi Fatma Yıldırım, 12 yaşındaki oğlu Egemen ve 8 yaşındaki kızı Azra gözyaşı döktü.

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