Şehit Binbaşı Mete Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, eğitim sırasında silah kazası sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Mete Yıldırım son yolculuğa uğurlandı.
Suriye'nin Tel Abyad kentinde konuşlu 11'inci Komando Tugay Komutanlığında görevli 40 yaşındaki Piyade Binbaşı Mete Yıldırım için, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde tören düzenlendi.
Şehit Piyade Binbaşı Yıldırım'ın cenazesi, ikindi namazı müteakip Elmadağ Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğa uğurlandı.
Babası üç yıl önce vefat eden Yıldırım'ın cenaze töreninde, eşi Semra Yıldırım, annesi Fatma Yıldırım, 12 yaşındaki oğlu Egemen ve 8 yaşındaki kızı Azra gözyaşı döktü.