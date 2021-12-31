Şehit Cihan Gökkaya’nın kanı yerde kalmadı

DSİ personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye’nin Resulayn kentinin güneyindeki Tel Temir bölgesinde dün akşam saatlerinde PKK/YPG’li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda Devlet Su İşleri’ne ait iş makinesi isabet aldı.

Saldırıda iş makinesinin operatörü Cihan Gökkaya şehit oldu. Güvenlik güçleri saldırıyı düzenleyen teröristlerin bulunduğu bölgeyi ateş altına aldı. Cihan Gökkaya’nın cenazesi bölgeden alınıp Şanlıurfa’ya getirildi.

Bugün Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: DSİ personeli Cihan Gökkaya’yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bölgede operasyonlarımız sürüyor.

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