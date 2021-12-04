Şehit madenciler anıldı

Bağımsız Maden İş Sendikası, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü sebebiyle maden faciasında hayatını kaybedenler ile birlikte trafik kazasında yaşamını yitiren sendikanın iki önemli ismini andı. Sendikanın genel başkanı Gökay Çakır, hayatlarını kaybeden madencileri unutturmayacaklarını ifade ederek, “Onların bıraktığı bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Sermayenin değil, işçinin yanında olacağız” dedi.

İlker KILIÇASLAN

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4 Aralık Dünya Madenciler Günü sebebiyle Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa'nın Soma ilçesinde maden faciasında hayatını kaybeden 301 madenci şehitleri için kurulan maden şehitliğini ziyaret etti.

Şehit madencilerin mezarlarına karanfil bırakan sendika yöneticileri ayrıca, geçtiğimiz Temmuz ayında Ankara'da eylem dönüşü sonucu trafik kazasında hayatını kaybeden Bağımsız Maden İş Sendikası Onursal Başkanı Tahir Çetin ile onursal üyeleri Ali Faik İnter'de andı.

Soma Maden Şehitliği'nde kısa açıklamada bulunan Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, “İş cinayetlerinde kaybettiğimiz 301 madenci kardeşimizi, onursal başkanımız Tahir Çetin'i ve onursal üyemiz Ali Faik İlter'i rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Dünyanın bütün madenlerinde ve galerilerinde, bütün atölyelerinde çalışan madenci kardeşlerimizi selamlıyoruz” dedi.

“MADENCİ OCAKLARINDA VE ÇALIŞAN MADENCİLERİMİZDE SORUNLAR BİTMEZ”

Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü sebebiyle yaptığı ayrı açıklamada ise Türkiye'deki maden ocaklarındaki ve bu ocaklarda çalışanların hiçbir zaman sorunlarının bitmeyeceğinin altını çizerek, sorunların çözümü noktasında sendikal mücadelelerine devam edeceklerini dile getirdi.

Sendika genel başkanı Çakır yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Maden ocaklarında çalışan madencilerin hiçbir zaman bitmez. Çünkü daha çok kazanmak isteyen patronlar, onlara sahip çıkan siyasi iktidar sebebiyle hak arama mücadelesi her zaman devam eder. Şuanda Türkiye'de özel sektörde çalışıp emekli olan ile devlete ait maden ocaklarında çalışıp da emekli olan madenci arkadaşlarımızın aldıkları aylıklarda uçurum farklar var. Bunun sebebini hâlâ anlamış değiliz.

* Özel sektörden emekli olan madenci 2 bin 200 lira emekli maaşı alırken, devlet kurumundaki ocaklardan emekli olan madencilerimiz 6 bin liraya yakın emekli maaşı alıyor. Bundan sonraki öncelikli hedefimiz bu uçurum farkın giderilmesini sağlamak. 2 bin 200 lira emekli olan bir madenci bu ekonomik sıkıntıda geçinemeyeceğini bildiği için tekrar madenlere dönüp çalışmak zorunda kalıyor.

* Emekli olan bir arkadaşımız çalışmaya başlayınca dışarıda iş arayan ve ocaklarda çalışmak isteyen genç arkadaşlarımızın işsiz kalıyor. Eğer özel sektörden emekli olan madenci arkadaşlarımızın da emekli maaşları 6 bin lira civarında olsa tekrar çalışmak zorunda kalmaz. Genç arkadaşlarımızda işsiz durumda kalmaz. Önümüzdeki aylarda bu konunu üzerinde çok duracağız. Emekli aylıklarının eşit düzeye getirilmesi için gereken neyse yapacağız.

“SERMAYE PATRONLARININ DEĞİL İŞÇİNİN YANINDAYIZ”

Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Çakır açıklamasında son olarak, madenlerdeki çalışma koşullarının ve işçilerin tazminat haklarını düzelinceye kadar mücadelelerini sürdüreceklerinin altını çizerek şöyle konuştu:

* Türkiye'de birçok madende daha iş güvenliği ve sağlığı tedbirleri yeterli düzeyde değil. Hatta 17. yüzyıl koşullarında işçi çalıştırılmaya devam ediyor. Çünkü sermaye iş sağlığına ve güvenliğine değil, madenden daha fazla ne çıkarabilirim, cebini daha çok nasıl doldurabilirim derdinde. Biz sendika olarak kurulduğumuz günden beri her zaman madencilerimizin yanında olduk.

* Sermaye patronlarının değil, işçinin yanında olmayı tercih ettik. Bu yolda dostlarımızı kaybettik. Ancak yılmadık ve yılmayacağız da. Eğer Ankara'da 18 sefer değil, 2 sefer gidip gelip Somalı madencilerimizin tazminat haklarını alsaydık şuanda Tahir başkanımız ve İlter kardeşimiz hayatta olacaktı.

* Sermaye patronları şunu bilsinler ki biz bu mücadelemizden dönmeyeceğiz. Madende çalışma koşulları düzelene, tazminatlar doğru bir şekilde verilene, gereksiz yere iş çıkışları önlene kadar madenci arkadaşlarımız için mücadelemiz devam edecek.

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