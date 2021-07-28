Şehit oğlunu asker selamıyla uğurladı

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı operasyonunda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük’ün naaşı, sabah saatlerinde uçakla memleketi Gaziantep’e getirildi. Şehit Teğmen Ali Rıza Özcücük için öğle vakti Gaziantep Asri Mezarlık'taki Bahaeddin Nakıboğlu Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, AKP Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Sait Kirazoğlu ve Derya Bakbak, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ve şehidin yakınları katıldı.

ŞEHİT OĞLUNU ASKER SELAMI İLE UĞURLADI

Tören sırasında, oğlunun tabutunun başındaki fotoğrafını öperek, asker selamı veren anne Fatma Özcücük, “Bak, yiğidim dimdik ayakta duruyor. Senin yerine ben ölseydim de keşke bu günleri görmeseydim” diye gözyaşı döktü.

Şehidin babası Nihat Özcücük ise cenaze namazı sırasında Vali Davut Gül'e yaslanarak güçlükle ayakta durabildi. Şehidin kız kardeşi Zeynep Özcücük de ‘ağabey beni bırakma’ diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı. Acılı kız kardeş yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

24 yaşındaki Şehit Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Yeni Şehitlik'te toprağa verildi.