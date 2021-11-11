Şehit Polis Güngör, Erzurum’da gözyaşları ile toprağa verildi

Balıkesir’in Havran ilçesinde girdiği silahlı çatışmada şehit düşen Polis Memuru Abdulkadir Güngör, memleketi Erzurum’da gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehidin annesi Dilek Güngör, oğlunun ardından "Oğlumu istiyorum. İçim acıyor, sen nasıl toprağa gideceksin?" diye feryat etti.

Orhan BOZKURT

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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Abdulkadir Güngör, Havran ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında çıkan çatışmada şehit düştü. Şehit Güngör’ün cenazesi memleketi Erzurum’da binlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından polis şehitliğinde, gözyaşları arasında toprağa verildi.

ANNENİN FERYADI

Şehit Polis Abdulkadir Güngör’ün naaşı Balıkesir’de düzenlenen törenin ardından Erzurum’a getirildi. Güngör’ün cenazesi önce Palandöken ilçesi Yıldızkent semtindeki baba evine götürüldü. Dilek-Muktedir Güngör çiftinin 3 çocuğundan 2’ncisi olan Abdulkadir Güngör için daha sonra Yakutiye ilçesi Narmanlı Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

İkindi vakti kılınan namazın ardından Güngör’ün cenazesi, toprağa verilmek üzere Asri Mezarlık’taki polis şehitliğine getirildi. Şehidin annesi Dilek Güngör, “Oğlumu özledim, annem; oğlumu istiyorum. İçim acıyor, sen nasıl toprağa gideceksin?” diyerek gözyaşı döktü.

3 YAŞINDA BİR KIZI VARDI

Evli ve 3 yaşında bir kız çocuğu babası olduğu öğrenilen 30 yaşındaki Abdulkadir Güngör’ün cenaze törenine yöneticiler ve parti temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Erzurum Polis Şehitliği’ne defnedildi.

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