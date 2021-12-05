Şehitliği yığma toprakla örtüp üzüm bağı yapmışlar

İYİ Parti Kayseri Talas İlçe Başkanı Faik Demir Kurtuluş Savaşı’nda yaralanarak tedavi için Kayseri’deki hastanelere kaldırıldıktan sonra kurtarılamayarak hayatını kaybeden 400'e yakın şehidin naaşının bulunduğu şehitlikteki görüntülere isyan etti.

Müslüm EVCİ

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İYİ Parti Kayseri Talas İlçe Başkanı Faik Demir bir grup partiliyle birlikte Kurtuluş Savaşı'nda yaralanarak tedavi için Kayseri'deki hastanelere kaldırıldıktan sonra kurtarılamayarak hayatını kaybeden 400'e yakın şehidin naaşının bulunduğu Talas Şehitliği önünde açıklamalarda bulundu.

“ŞEHİTLERİN KEMİKLERİ SEL SULARINDA YOLLARDA SÜRÜKLENDİ”

400'e yakın şehidimizin naaşının bulunduğu Talas Şehitliği'nin üzerinin toprakla örtülerek üzüm bağı haline getirilmesine tepki gösteren Faik Demir, şunları söyledi:

“İlçe sınırlarımız içinde bulunan ve Talas Şehitliğimiz ne yazık ki bugün ne yazık ki unutulmaya yüz tuttu. Bu şehitlikte, Kurtuluş Savaşı yılarında burada hizmet veren bir hastahaneye yaralı gelip daha sonra şehadet mertebesine erişen ve sayılarının 400 kadar olduğu düşünülen şehitlerimizin aziz naaşları defnedilmiştir.

Uzun yıllar varlığından habersiz olunan bu şehitliğimize istinat duvarı dahi çok sonradan yapılmıştır. İstinat duvarının olmadığı yıllarda yöre halkının ifadelerine göre şehitlerimizin mübarek kemikleri sel ve yağmurdan dolayı yollara bile sürüklenmiştir. Yine kadirşinas yöre halkı bu mübarek kemikleri gözyaşları içerisinde tekrar vatan toprağına tevdi etmişlerdir”

“GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILMALI”

2012 yılında Kayseri'de faaliyet gösteren bazı STK'ların girişimi alana şehitlik levhasının asıldığını söyleyen Başkan Faik Demir, o dönemden beri şehitliğin bakımsız bırakıldığını söyledi. Yetkililere şehitliğin şanına yakışır bir hale getirilmesi için çağrıda bulunan Demir, şunları söyledi:

“Bu bölgede gerekli çevre düzenlemelerinin itina ile yapılarak bu bölgenin güzelleştirilmesini istiyoruz. Biz buraya ANIT yaptırılmasını istiyoruz. Bu anıtın da yasak savar bir yöntemle yapılmasını istemiyoruz. Yarışma yöntemi kullanılarak en güzel projenin burada inşasının gerçekleştirildiğini görmek istiyoruz. Şehitlerimizin isimlerinin belirlenerek bu anıta yazılmasını istiyoruz.

Çünkü biz, Ruz-i Mahşere bu ayıpla, bu vefasızlık ile bu duyarsızlık ile gitmek istemiyoruz. O gün, Şühedanın karşısında boynumuzu bükmek istemiyoruz. O gün Şüheda bize: ‘Ey neslimiz bizi ne çabuk unuttunuz! Dünya meşgaleleri size bu kadar mı cazip geldi?’ dediklerinde kahrı perişan olmak istemiyoruz. Biz şehitlerini ve atalarını tazim ile anan bir milletiz. Bu hasletimizi kaybetmeyelim.

“TALAS BELEDİYE MECLİSİNE ÖNERGEMİZİ VERECEĞİZ”

Konu ile ilgili her türlü yasal ve resmi girişimlerde bulunacaklarını kaydeden Başkan Demir, “İlk olarak belediye meclis üyemiz Mustafa Özaşır bu konu ile ilgili bir önerge verecek. Grup başkan vekilimiz Mustafa Çalıksoy ve bütün meclis üyelerimiz de bu konunun takipçisi olacaklar. Ayrıca diğer partilerin meclis üyelerinin bu hususta bizlere destek vereceklerinden eminim. Sonrasında ise diğer ilgili ve yetkili mercileri bu konudan haberdar edip gerekli girişimleri yapmalarını talep edeceğiz” şeklinde konuştu.

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