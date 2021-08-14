Tomruk faciası: Ayancık’ta bir köyde 47 bina yıkıldı

Sel felaketi nedeniyle 47 evin yıkıldığı ve birçok evin hasar gördüğü Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay'da tomruk deposu felakete yol açtı.

SIBEL GÜLERSÖYLER

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Selin en çok etkilediği yerlerden biri olan Ayancık'ta en fazla mağduriyetin yaşandığı yerlerden birisi de ilçeye bağlı Babaçay köyü oldu.

Karayolu ulaşımının kapalı olduğu Babaçay köyünde vatandaşlar helikopterle önce Ayancık ilçe merkezine, sağlık durumu kötü olanlar ise Sinop il merkezine tahliye edildi.

Sinop’un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay köyü sel sonrasında haritadan silindi. İlçe merkezine 11 kilometre uzaklıkta bulunan köyde 47 ev yıkıldı. Yıkılan binaların 37 yıl önce yine bir sel felaketi sonrasında inşa edilen afet evleri olduğu öğrenildi.

Orman Genel Müdürlüğü'ne ait olan tomruk depoları 2012 yılında alınan bir kararla, Babaçay’a taşınmıştı. Sel sularının da gelmesiyle birlikte, ilçe merkezindeki köprülere ulaşan tomruklar doğal baraj görevi gördü ve Ayancık sular altında kaldı.

“TOMRUK DEPOSUNU ÇAYA TAŞIDILAR”

CHP Ayancık İlçe Başkanı Naci Demiray, tomruk deposunun taşınma sürecinde bölgedeki sivil toplum kuruluşları ve dernekler ile karşı çıktıklarını belirterek, “Burada biri eski biri yeni olmak üzere 2 tomruk deposu var. Yaklaşık 5-6 yıl önce taşındı. İkisi de dere yatağında. Biri Babaçay deposu diğeri de eski olan depo. Burada 200 bin metreküp tomruktan bahsediyoruz. Sel felaketi yaşandı sonrasında da dönem dönem yaşansa da ilk kez bu kadar ağır bir hasar aldık. Ders çıkartamadık şu an Ayancık’ın yarısı yok. Taşınacağı süreçte bize istinat duvarı yapılacağı söylenmişti ancak yapılmadı” dedi.

HALK KARŞI ÇIKTI AMA…

SÖZCÜ’ye konuşan CHP Ayancık İl Genel Meclisi Üyesi Ozan Sarısoy da konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Tomruk deposu Ayancık Cevizli Mahallesi’nde idi ancak o dönemli yöneticiler Babaçay Köyü’ne taşımak istediler. Süreçte herkes karşı çıktı, taşınmaması için mücadele ettiler ancak o alanı imara açmak adına tomruk depolarını çay seviyesinde yer alan taşkın bölgesi olan Babaçay’a taşıdılar. Sel de önce oradaki evleri, köprüleri yıkarak merkeze ulaştı. Şu an mahalleler arası ulaşım yok, köylere ulaşım kesildi. Sadece helikopter ile yardım edilebiliyor. Tomrukların arasından cesetler çıkartılıyor Ayancık çok zor durumda” dedi.

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