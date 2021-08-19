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Sel bölgesinde vatandaşlar kepçeyle taşınıyor

Sinop’un Türkeli ilçesinde, çayın karşısına geçmek isteyen vatandaşları iş makinesi operatörü kepçenin ağzıyla akarsuyun karşısına geçirdi.

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Sel bölgesinde vatandaşlar kepçeyle taşınıyor

11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinden etkilenen ilçeye bağlı Çatakgüney köyünde, yaya köprüsünün yıkılmasından dolayı çayın karşısına geçmek isteyen vatandaşlar, iş makinesi operatöründen yardım istedi.

Operatör, iş makinesi ile vatandaşları kepçenin ağzıyla çayın karşısına taşıdı. Vatandaşlar, isteği geri çevirmeyen operatöre teşekkür etti. İHA

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