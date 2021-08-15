Sel bölgesinden bir acı haber daha… Ölü sayısı artıyor

AFAD; Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketi sonrası ölü sayısının 58'e yükseldiğini açıkladı.

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Sel bölgesinden kahreden haberler gelmeye devam ediyor. Kastamonu, Sinop ve Bartın’da toplam can kaybı sayısı 58’ye yükseldi.

AFAD’dan yapılan açıklamada şöyle denildi: Yaşanan sel nedeniyle 58 vatandaşımız (48 Kastamonu, 9 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir.

Dün sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’da açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu sel, bugüne kadar gördüğümüz en ağır tablo. Kayıplar ne kadarsa bunu da açıklayacağız. Kastamonu’da 62, Sinop’ta 15 kayıp ihbarı var” demişti.

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