Sel bölgesinden gelen resmi açıklama yürekleri dağladı! Acı üstüne acı…

Batı Karadeniz'de sel bölgesinden gelen resmi açıklama yürekleri bir kez daha dağladı. AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle 62 vatandaşımız (52 Kastamonu, 9 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir" denildi.

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11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana geldi.

Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta meydana gelen sel felaketlerinde son durumu paylaştı. AFAD'ın paylaştığı bilgiler şu şekilde:

“Yaşanan sel nedeniyle 62 vatandaşımız (52 Kastamonu, 9 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Bartın İli Ulus Akörensöküler Köyü'nde kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmaları AFAD, İtfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri ile sürdürülmektedir. Sinop Ayancık ve Kastamonu Bozkurt İlçeleri'nde arama ve kurtarma ekipleri tarafından çalışmalar aralıksız devam ettirilmektedir.

Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, İl Özel İdaresi, İHH ve YEDAŞ personel ve araçları görev yapmaktadır.

İl bazında görev yapmakta olan personel ve araç sayıları;

Bartın'da; 947 personel, 115 araç, 7 ambulans, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 77 iş makinası, 1 bot ve 6 motopomp, 1 arama köpeği, 1.500 kişi kapasiteli sahra mutfak

Kastamonu'da; 2807 personel, 368 araç, 32 ambulans, 1 helikopter, 1 JİKU, 1 drone, 1 İHA, 3 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 1 mobil harekat merkezi, 298 iş makinesi, 14 vidanjör, 1 mobil enerji aracı, 44 beslenme aracı, 33 bot ve 56 motopomp, 3 dalgıç pompa, 3 jeneratör, 14 arama köpeği, 5 bin kişi kapasiteli sahra mutfak

Sinop'ta; 1693 personel ile 19 helikopter, 232 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 1 mobil mutfak, 27 ambulans, 16 UMKE, 167 iş makinası, 1 JİKU, 12beslenme aracı, 8 bot ve 18 motopomp, 8 dalgıç pompa, 5 arama köpeği, 1.500 kişi kapasiteli sahra mutfak



Sevk Edilen/İntikal Halinde Ekipler

Kahramanmaraş AFAD 4 personel 1 araç, Bursa AFAD 4 personel 1 araç, Ankara AFAD 8 mini yükleyici (bobcat)

Adana AFAD'dan 12 personel ve 3 araç, Adana İHH'dan 5 personel ve 1 araç, Adana YAKUT'tan 4 personel ve 1 araç Kastamonu'ya sevk edilmiştir.

Adana AFAD'dan 15 personel, 3 araç, 1 bot, Sakarya Belediye Başkanlığı'ndan 2 personel, 1 cenaze nakil aracı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 2 personel, 2 cenaze nakil aracı Sinop'a sevk edilmiştir.

BESLENME ÇALIŞMALARI

Türk Kızılay tarafından sel bölgelerinde toplam 223 personel/gönüllü, 9 ikram aracı ve 54 araç görev yapmakta olup; 40.820 sıcak yemek, 23.800 kumanya, 34.818 ikramlık malzeme dağıtımı yapılmıştır.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Sinop'a 1 Mobil Mutfak TIR'ı sevk edilmiş, afetzedeler için yemek pişirme ve dağıtım hizmetine başlamıştır. 1500 kişiye 3 öğün yemek dağıtımı yapılmaktadır.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu'ya 1 Mobil Mutfak TIR'ı sevk edilmiştir. Afetzedeler için yemek pişirme ve dağıtım hizmetine başlamıştır.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI

Bartın; Ulus İlçesinde sel afeti sonrası 341 afetzede güvenli bölgelere tahliye edilmiştir.

Kastamonu; Toplamda 1.380 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Helikopter ve bot vasıtasıyla tehlikeli bölgelerde bulunan afetzedeler güvenli bölgelere tahliye edilmektedir.

Sinop; Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 526 afetzede 2 helikopter aracılığıyla tahliye edilmiştir.

BARINMA ÇALIŞMALARI

Kastamonu'da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 3.707 kişilik kapasite ayrılmış olup, 824 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır.

Kastamonu'daki olası barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere; 160 çadır, 480 battaniye, 480 yatak, 480 nevresim seti ve 51 mutfak seti bölgeye sevk edilmiştir.

Ankara İlinden Kastamonu'ya sevk edilen 4 adet WC konteyneri bölgeye ulaşmıştır. Abana merkez aqua park bölgesine 40 çadırlık, Abana halı saha bölgesine 49 çadırlık çadırkent kurulmuştur.

Çadırlarda 18 afetzede kalmaktadır. İhtiyaç halinde Abana Kent Ormanı da çadır kent alanı olarak kullanılmak üzere hazırlanmaktadır.

Sinop'ta acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2.733 kişilik kapasite ayrılmış olup, 133 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Sinop Ayancık İlçesine Sinop AFAD Lojistik Destek Depo'dan 100 battaniye gönderilmiştir.

Bartın'da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 3.000 kişilik kapasite ayrılmış olup 24 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır.”